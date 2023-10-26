الولايات المتحدة: دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار

MENAFN - Youm7) أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات لمساعدة أوكرانيا على النجاح فى ساحة المعركة وحماية شعبها فى الحرب الروسية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة والمعدات تشمل أنظمة دفاع جوى ومدفعية وأنظمة مضادة للدبابات وغيرها من القدرات التى ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الروسية.



وقال البيان إن "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضى التى استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافى سيساعدها على مواصلة إحراز التقدم. وتوفر هذه الحزمة ما قيمته 150 مليون دولار من الأسلحة والمعدات".







