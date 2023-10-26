Saturday, 28 October 2023 12:59 GMT

الولايات المتحدة: دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار

10/26/2023 2:48:24 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات لمساعدة أوكرانيا على النجاح فى ساحة المعركة وحماية شعبها فى الحرب الروسية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة والمعدات تشمل أنظمة دفاع جوى ومدفعية وأنظمة مضادة للدبابات وغيرها من القدرات التى ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الروسية.


وقال البيان إن "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضى التى استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافى سيساعدها على مواصلة إحراز التقدم. وتوفر هذه الحزمة ما قيمته 150 مليون دولار من الأسلحة والمعدات".









MENAFN26102023000132011024ID1107312876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث