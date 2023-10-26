الولايات المتحدة: دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 150 مليون دولار

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات لمساعدة أوكرانيا على النجاح فى ساحة المعركة وحماية شعبها فى الحرب الروسية.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة والمعدات تشمل أنظمة دفاع جوى ومدفعية وأنظمة مضادة للدبابات وغيرها من القدرات التى ستعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات الروسية.
وقال البيان إن "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضى التى استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافى سيساعدها على مواصلة إحراز التقدم. وتوفر هذه الحزمة ما قيمته 150 مليون دولار من الأسلحة والمعدات".
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