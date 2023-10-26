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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار فى ولاية مين

10/26/2023 2:48:24 PM
(MENAFN- Youm7) أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الخميس، بتنكيس الأعلام فى البيت الأبيض وكل المبانى الحكومية بعد حادثة إطلاق النار فى ولاية مين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".


وقال بايدن إن الخطوة هى "تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها"، في إشارة إلى إطلاق رجلٍ النارَ، مساء الأربعاء، في مواقع مختلفة من مدينة ليويستون.
ولم تصدر السلطات بعد حصيلة رسمية للقتلى، إلا أن مسؤولين محليين يقدرون أنها تتراوح ما بين 16 و22 شخصا.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء عملية إطلاق نار في مدينة ليوستون بولاية مين الأمريكية.
كما أعلنت الشرطة في ولاية مين الأمريكية تحديد هوية المتهم بإطلاق النار.





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