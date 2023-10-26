بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار فى ولاية مين

(MENAFN
- Youm7) أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الخميس، بتنكيس الأعلام فى البيت الأبيض وكل المبانى الحكومية بعد حادثة إطلاق النار فى ولاية مين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".
وقال بايدن إن الخطوة هى "تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها"، في إشارة إلى إطلاق رجلٍ النارَ، مساء الأربعاء، في مواقع مختلفة من مدينة ليويستون.
ولم تصدر السلطات بعد حصيلة رسمية للقتلى، إلا أن مسؤولين محليين يقدرون أنها تتراوح ما بين 16 و22 شخصا.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء عملية إطلاق نار في مدينة ليوستون بولاية مين الأمريكية.
كما أعلنت الشرطة في ولاية مين الأمريكية تحديد هوية المتهم بإطلاق النار.
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