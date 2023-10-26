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لجنة المسابقات تعلن عقوبات الجولة الخامسة من دورى القسم الثانى

10/26/2023 2:48:21 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين، عن قرارات مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت هذا الأسبوع والتي جاء أبرزها إيقاف عمرو انور المدير الفني لطنطا مباراة واحدة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا مباراة

إيقاف وليد محمود مدرب طنطا 3 مباريات وتغريمه 3 الأف جنيه

إيقاف على عز الدين مدرب القناة مباراة واحدة

تغريم فريق دكرنس 5 ألاف جنيه لتأخر نزول الفريق للملعب
وفي وقت سابق، أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين عدد من القرارات بشأن الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني "ب"، والتي كان ابرزها إيقاف أبو العينين شحاتة المدير الفني لفريق الهلال بالضبعة 4 مباريات.





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