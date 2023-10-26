لجنة المسابقات تعلن عقوبات الجولة الخامسة من دورى القسم الثانى

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين عدد من القرارات بشأن الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني "ب"، والتي كان ابرزها إيقاف أبو العينين شحاتة المدير الفني لفريق الهلال بالضبعة 4 مباريات.

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