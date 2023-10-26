لجنة المسابقات تعلن عقوبات الجولة الخامسة من دورى القسم الثانى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين، عن قرارات مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت هذا الأسبوع والتي جاء أبرزها إيقاف عمرو انور المدير الفني لطنطا مباراة واحدة.
وجاءت العقوبات كالتالي:
إيقاف عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا مباراة
إيقاف وليد محمود مدرب طنطا 3 مباريات وتغريمه 3 الأف جنيه
إيقاف على عز الدين مدرب القناة مباراة واحدة
تغريم فريق دكرنس 5 ألاف جنيه لتأخر نزول الفريق للملعب
وفي وقت سابق، أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ واشراف عامر حسين عدد من القرارات بشأن الأحداث التي وقعت في مباريات الجولة الثانية من دوري القسم الثاني "ب"، والتي كان ابرزها إيقاف أبو العينين شحاتة المدير الفني لفريق الهلال بالضبعة 4 مباريات.
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