ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر قبل مواجهة البنك الأهلى بدورى نايل ..صور

ومن المقرر أن يلاقى فريق فيوتشر نظيره البنك الاهلى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث تقام يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.

وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

صور المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى فى تدريبات فيوتشر (1)





صور المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى فى تدريبات فيوتشر (2)











