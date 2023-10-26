ميكالي يزور مران مودرن فيوتشر قبل مواجهة البنك الأهلى بدورى نايل ..صور

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- Youm7) حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على زيارة مران فريق مودرن فيوتشر ، مساء اليوم الخميس الذى أقيم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى. كما دار حديث جانبي بين البرازيلي روجيرو ميكالي، وريكاردو فورموسينيو المدير الفني البرتغالي لمودرن فيوتشر، على هامش المران، حول الفريق ومسيرته بالدوري.
ومن المقرر أن يلاقى فريق فيوتشر نظيره البنك الاهلى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث تقام يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.
وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.
صور المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى فى تدريبات فيوتشر (1)
صور المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى فى تدريبات فيوتشر (2)
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