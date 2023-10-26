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تأجيل لقاءات الجولة التاسعة لدوري مرتبط اليد 2006 للأسبوع المقبل

10/26/2023 2:48:20 PM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد للمحترفين تأجيل لقاءات الجولة التاسعة بدورى مرتبط 2006 والتى كانت محددا لها غدا لتقام الجمعة المقبل.



وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأهلى مع الجزيرة، والترسانة مع البنك الأهلى، والأوليمبي مع سبورتج، وأصحاب الجياد مع هليوبوليس، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع الطيران، والعبور مع الزمالك، والزهور مع المعادى.



بينما تشهد الجولة العاشرة المحدد لها الجمعة 10 نوفمبر المقبل، لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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