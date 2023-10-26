تأجيل لقاءات الجولة التاسعة لدوري مرتبط اليد 2006 للأسبوع المقبل

تأجيل لقاءات الجولة التاسعة لدوري مرتبط اليد 2006 للأسبوع المقبل
التاريخ
10/26/2023 2:48:20 PM
(MENAFN
- Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد للمحترفين تأجيل لقاءات الجولة التاسعة بدورى مرتبط 2006 والتى كانت محددا لها غدا لتقام الجمعة المقبل.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأهلى مع الجزيرة، والترسانة مع البنك الأهلى، والأوليمبي مع سبورتج، وأصحاب الجياد مع هليوبوليس، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع الطيران، والعبور مع الزمالك، والزهور مع المعادى.
بينما تشهد الجولة العاشرة المحدد لها الجمعة 10 نوفمبر المقبل، لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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