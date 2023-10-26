عمر الأيوبى يكتب: كيفية استنساخ غندور جديد فى التحكيم المصرى

لن نتحدث عن الأخطاء التحكيمية ومشاكل الحكام فى مباريات الدورى ولعبة القط والفار بين حكام الساحة وغرفة تقنية الفيديو (VAR)، والتى باتت "بايخة ومش معقولة" لدرجة استفزاز الجميع بقرارات خاطئة أثرت فعليا على نتائج المباريات، وشاهدنا كثيرا تدخلات صحيحة من حكام الـVAR فى لعبات وأعطوا القرار السليم، ولكن حكام الساحة رفضوا رغم الاجماع على صح قرار الـ VAR، حكايات وكواليس كثيرة تحتاج وقتا طويلا ومقالات عديدة سيتم تناولها خلال الفترة المقبلة فى الوقت المناسب.

ولكن الحديث الآن عن أزمة حقيقية فى التحكيم المصرية وهى قلة وجود حكام سوبر يمكنهم المزاحمة بقوة فى الساحة الدولية، ليكونوا منافسين للحكام الكبار فى القارة السمراء، لا خلاف أن محمود البنا حكما كبيرا ويعد الأقرب للمنافسة، ولكن مسئولى كاف يرونه أفضل فى تقنية الـ VAR، وإبراهيم نور الدين الأكثر كفاءة فنية لديه أزمات تمنع من وجوده فى المناسبات الكبرى دوليا، ومحمود عاشور ومحمد عادل اتجها لتقنية الـ

VAR.

محمد معروف الحكم الدولى الأبرز فى الفترة الاخيرة ظهر ببطولة العالم تحت 20 سنة، والأمل فيه كبير ليدخل وسط الكبار ورغم الأخطاء التى يسقط فيها محليا لكن نراه الأقرب للدخول فى التحدى الأفريقى مع كبار حكام الساحة بالقارة، خاصة أنه ضمن القائمة المبدئية للحكام المرشحة للتحكيم فى أمم أفريقيا القادمة 2024 ومعه محمود البنا وأمين عمر فى الساحة، ومحمود عاشور بالفار، والمساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، لأن معروف فى تقييم مسئولو كاف متميز وينتظره مستقبل والمشكلة أنه يسير ببطء رغم كفاءته ومظهره ولياقته والعوامل التى تقوده للمنافسة مع رضوان جيد وندالا الأبرز أفريقيا وغيرهم.

الحكام المصريون يتواجدون فى مباريات متفرقة بالمنافسات الأفريقية ونرى ناجى وهلهل وطه وغيرهم، ولكن نفتقد حكم الساحة الكبير البارز فى المحافل الكبرى مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وجهاد جريشة الذين شرفوا الكرة المصرية فى البطولات الكبرى قاريا وعالميا، ولعل هذا هو التحدى الكبير الذى يواجه لجنة الحكام الحالية بقيادة بيريرا، لأن استنساح غندور أو عبد الفتاح جديد ليس بالأمر السهل، ويحتاج وقتا والظروف الحالية فى الملاعب المصرية تعوق تنفيذ ذلك.



