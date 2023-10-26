حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي.
الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي
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