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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023

10/26/2023 2:48:19 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 10 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي.

الأهلى يتلقى خطاب تعديل موعد مباراتيه مع صن داونز فى الدوري الأفريقي



قائمة الأهلى المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بالدوري الأفريقي



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