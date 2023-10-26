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زعماء الاتحاد الأوروبي يناقشون في قمتهم الرسمية حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

10/26/2023 2:48:17 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة قمتهم الرسمية في بروكسل اليوم الخميس لبحث عدة ملفات على رأسها حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة وسط مواقف متضاربة حول سبل وقف العدوان.
وقال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان للصحفيين قبيل القمة التي تستمر يومين "إنها قضية حاسمة للغاية.. الآراء متباعدة عن بعضها البعض لذا ستكون مناقشات عميقة وجادة".
وشدد على أن عدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط سيدفع "على الفور" باتجاه تدفقات للهجرة نحو أوروبا مؤكدا "أن الاستقرار يصب في مصلحة الأوروبيين".
وبدوره أعرب رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار عن الأمل بأن يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية وهدنة إنسانية.
وشدد فارادكار على أنه "في ايرلندا لدينا الكثير من التعاطف مع الشعب الفلسطيني".
إلا أنه أوضح "للحصول على إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين فإن علينا أن نتوصل إلى تسوية وعلينا أن نفهم بعضنا البعض.. أعتقد أنه سيكون من الممكن أن نخرج غدا بموقف موحد حتى إذا لم نتفق على التفاصيل".
ومن جانبه دعا رئيس وزراء هولندا مارك روتي كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تحمل مسؤوليته فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وإرساء الاستقرار على المدى الطويل مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وآمنة.
بدوره دعا رئيس وزراء لوكسمبورغ المنتهية ولايته كزافييه بيتيل إلى وقف القتال قائلا "من المهم النظر في جميع المبادرات... التي من شأنها أن تسمح بوقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأضاف بيتيل "ما يهم الآن هو أنه في كل يوم هناك أناس يموتون.. وأطفال يموتون.. ونساء يمتن ولا علاقة لهم جميعا بالحرب".
ومن جانبه شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أهمية ضمان "وصول المساعدات الإنسانية".
وقال "سنناقش كيف يمكننا ضمان وصول المساعدات الإنسانية.. نشعر أنه يجب حماية المدنيين دائما وفي كل مكان" مضيفا "سنجري مناقشات جيدة مع الزعماء وأنا واثق من أننا سنتخذ مرة أخرى موقفا موحدا قويا للغاية".
كما قال رئيس وزراء بلغاريا نيكولاي دينكوف إن التباين بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصراع "سيجعل المناقشات صعبة بشكل خاص".
وأعرب دينكوف عن أمله في أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط وتتفق على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إن يتعين على المجتمع الدولي أن يجتمع في قمة سلام خلال الأشهر الستة المقبلة للتوصل إلى اتفاق سلام بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.
وشدد على أنه "ما يتعين علينا الآن القيام به هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وقال "بوصفي رئيسا لوزراء إسبانيا أود أن أرى وقفا لإطلاق النار لأغراض إنسانية.. لكن إذا لم يكن لدينا ذلك فعلى الأقل هدنة إنسانية من أجل توجيه جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان الفلسطينيون بشكل عاجل".
ومن جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس "علينا أن نفعل كل شيء لمنع تصعيد الصراع.. هذا يحتاج إلى تضامننا".
كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن قمة الاتحاد الأوروبي تعقد على "خلفية الحرب والاستقرار الجيوسياسي.. سيتم اختبار وحدة الاتحاد وتماسكه أكثر من أي وقت مضى".
وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي دعا الأسبوع الماضي إلى هدنة إنسانية في غزة. (النهاية)

ن خ / ط م ا



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