أمين (مجلس التعاون): كل عناصر التعاون متاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع جورجيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أن جميع عناصرالتعاون متاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجورجيا وتمهيد الطريق لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي على هامش منتدى تبليسي لطريق الحرير النسخة الرابعة اليوم في مدينة تبليسي في جورجيا.
وهنأ الأمين العام في بداية حديثه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة على افتتاح المنتدى والجهود المبذولة لإنجاحه والتنظيم والإعداد المميز.
وذكر أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجورجيا.
كما أشار الوزير الجورجي من ناحيته إلى التطور الملحوظ في العلاقات الجورجية - الخليجية خلال العامين الماضيين معربا عن تمنياته المزيد من التطور والتقدم في جميع المجالات. (النهاية)
خ ن ش
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