Saturday, 28 October 2023 12:56 GMT

أمين (مجلس التعاون): كل عناصر التعاون متاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع جورجيا

10/26/2023 2:48:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس أن جميع عناصرالتعاون متاحة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجورجيا وتمهيد الطريق لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي على هامش منتدى تبليسي لطريق الحرير النسخة الرابعة اليوم في مدينة تبليسي في جورجيا.
وهنأ الأمين العام في بداية حديثه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة على افتتاح المنتدى والجهود المبذولة لإنجاحه والتنظيم والإعداد المميز.
وذكر أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وجورجيا.
كما أشار الوزير الجورجي من ناحيته إلى التطور الملحوظ في العلاقات الجورجية - الخليجية خلال العامين الماضيين معربا عن تمنياته المزيد من التطور والتقدم في جميع المجالات. (النهاية)

خ ن ش


MENAFN26102023000071011013ID1107312867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث