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مبادرة (بقشة ماركت) لدعم المشاريع الشبابية تدشن موسمها الثالث في حديقة (الصداقة والسلام)

10/26/2023 2:48:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)

الكويت - 26 - 10 (كونا) -- مع دخول أجواء الشتاء الجميلة في الكويت دشنت مبادرة (بقشة ماركت) لدعم المشاريع الشبابية الوطنية اليوم الخميس مهرجانها السنوي الثالث بفعالية التسوق والتذوق في حديقة (الصداقة والسلام) بمنطقة الشويخ تحت شعار (غزتنا عزتنا) وتستمر ثلاثة أيام.
وتجمع الفعالية أكثر من 130 مشروعا وطنيا صغيرا ومتوسطا في مساحة خضراء واسعة تتيح للحضور التعرف على المشاريع الوطنية الشبابية من خلال ثلاثة مناطق هي (السوق) و(التذوق) و(أنشطة الأطفال).
وسيخصص ريع هذه الفعالية بالكامل لدعم المساعدات الانسانية لنصرة قطاع غزة كما سيغيب عن هذه الفعالية الجانب الترفيهي والغنائي بسبب الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وتعتبر مبادرة (بقشة ماركت) أول فعالية تقام بالاماكن المكشوفة في الكويت تهتم وتدعم المشاريع الشبابية الوطنية من خلال أكبر مهرجان كويتي يقام على شكل موسم يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مارس المقبل وتقام فعالياته بنهاية كل أسبوع من نهاية كل شهر. (النهاية) خ م ج / ح ع

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