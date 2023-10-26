مبادرة (بقشة ماركت) لدعم المشاريع الشبابية تدشن موسمها الثالث في حديقة (الصداقة والسلام)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 26 - 10 (كونا) -- مع دخول أجواء الشتاء الجميلة في الكويت دشنت مبادرة (بقشة ماركت) لدعم المشاريع الشبابية الوطنية اليوم الخميس مهرجانها السنوي الثالث بفعالية التسوق والتذوق في حديقة (الصداقة والسلام) بمنطقة الشويخ تحت شعار (غزتنا عزتنا) وتستمر ثلاثة أيام.
وتجمع الفعالية أكثر من 130 مشروعا وطنيا صغيرا ومتوسطا في مساحة خضراء واسعة تتيح للحضور التعرف على المشاريع الوطنية الشبابية من خلال ثلاثة مناطق هي (السوق) و(التذوق) و(أنشطة الأطفال).
وسيخصص ريع هذه الفعالية بالكامل لدعم المساعدات الانسانية لنصرة قطاع غزة كما سيغيب عن هذه الفعالية الجانب الترفيهي والغنائي بسبب الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وتعتبر مبادرة (بقشة ماركت) أول فعالية تقام بالاماكن المكشوفة في الكويت تهتم وتدعم المشاريع الشبابية الوطنية من خلال أكبر مهرجان كويتي يقام على شكل موسم يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مارس المقبل وتقام فعالياته بنهاية كل أسبوع من نهاية كل شهر. (النهاية) خ م ج / ح ع
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