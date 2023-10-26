دبلوماسية كويتية تؤكد أهمية اجتماع للجنة حقوق الإنسان لبحث جرائم الاحتلال في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 -10 (كونا) -- أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح اليوم الخميس أهمية الدورة الاستثنائية للجنة حقوق الانسان التي دعت إليها دولة الكويت لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تحت عنوان (بحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من منظور عالمي).
وقالت ان طلب دولة الكويت بعقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يأتي إيمانا منها بأهمية اضطلاع اللجنة بدورها في النظر في انتهاكات حقوق الانسان.
وطالبت الشيخة جواهر الهيئات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وهيئات العدالة الدولية بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لكونه يشكل جرائم حرب.
كما طالبت الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في العمل لوقف اطلاق النار بشكل "فوري" وضمان وصول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وكانت دولة الكويت دعت الثلاثاء الماضي الى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب وحرب الإبادة الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الانسان.
وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا عنيفا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري ما ادى الى سقوط 7028 شهيدا و18484 مصابا آخرين بجروح مختلفة. (النهاية) م م / ع ف ف / ط م ا
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