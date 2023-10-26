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دبلوماسية كويتية تؤكد أهمية اجتماع للجنة حقوق الإنسان لبحث جرائم الاحتلال في غزة

10/26/2023 2:48:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 -10 (كونا) -- أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح اليوم الخميس أهمية الدورة الاستثنائية للجنة حقوق الانسان التي دعت إليها دولة الكويت لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان تحت عنوان (بحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من منظور عالمي).
وقالت ان طلب دولة الكويت بعقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يأتي إيمانا منها بأهمية اضطلاع اللجنة بدورها في النظر في انتهاكات حقوق الانسان.
وطالبت الشيخة جواهر الهيئات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان وهيئات العدالة الدولية بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوقف التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين لكونه يشكل جرائم حرب.
كما طالبت الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤوليتها التضامنية في العمل لوقف اطلاق النار بشكل "فوري" وضمان وصول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وكانت دولة الكويت دعت الثلاثاء الماضي الى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب وحرب الإبادة الانسانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الانسان.
وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا عنيفا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري ما ادى الى سقوط 7028 شهيدا و18484 مصابا آخرين بجروح مختلفة. (النهاية) م م / ع ف ف / ط م ا

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