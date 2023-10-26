روسيا تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أكدت روسيا الاتحادية اليوم الخميس ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الخارجية الروسية قولها في ختام مباحثات أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف مع عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق "إن الجانب الروسي أكد ثبات الموقف الروسي الداعي إلى ضرورة تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بضرورة إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا كذلك المسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الروس والأجانب العالقين في قطاع غزة إضافة إلى "الإفراج عن الرهائن الأجانب". (النهاية)
ا س / ن س ع
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