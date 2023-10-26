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روسيا تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

10/26/2023 2:48:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 10 (كونا) -- أكدت روسيا الاتحادية اليوم الخميس ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الخارجية الروسية قولها في ختام مباحثات أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف مع عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق "إن الجانب الروسي أكد ثبات الموقف الروسي الداعي إلى ضرورة تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بضرورة إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت المصادر أن الجانبين ناقشا كذلك المسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الروس والأجانب العالقين في قطاع غزة إضافة إلى "الإفراج عن الرهائن الأجانب". (النهاية)

ا س / ن س ع




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