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الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات القتل والهجمات المستمرة ضد الصحفيين بغزة

10/26/2023 2:48:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- دان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس عمليات القتل والهجمات المستمرة ضد الصحفيين في قطاع غزة داعيا إلى إجراء تحقيق فوري في ملابسات استشهاد عدد منهم.
وكشف الاتحاد في بيان عن أن 23 صحفيا فلسطينيا على الأقل استشهدوا فيما فقد وأصيب آخرون خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.
وعلى صعيد متصل دعا الاتحاد المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع في تحقيق بشأن ملابسات الحادث الذي راحت ضحيته الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وقال في بيان إن النظام القانوني لكيان الاحتلال الإسرائيلي "يفتقر إلى الرغبة والمصداقية لإجراء تحقيق مناسب في مقتل شيرين أبو عاقلة وكذلك في قضايا العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية الأخرى".
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن المراسلة شيرين أبو عاقلة أقرت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "القوة المميتة دون مبرر" في استهدافها للراحلة شيرين أبو عاقلة.
وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها.
ويمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسل أكثر من 600 ألف صحفي في 146 دولة. (النهاية)

ن خ / ط م ا




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