الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات القتل والهجمات المستمرة ضد الصحفيين بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 10 (كونا) -- دان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الخميس عمليات القتل والهجمات المستمرة ضد الصحفيين في قطاع غزة داعيا إلى إجراء تحقيق فوري في ملابسات استشهاد عدد منهم.
وكشف الاتحاد في بيان عن أن 23 صحفيا فلسطينيا على الأقل استشهدوا فيما فقد وأصيب آخرون خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.
وعلى صعيد متصل دعا الاتحاد المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع في تحقيق بشأن ملابسات الحادث الذي راحت ضحيته الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وقال في بيان إن النظام القانوني لكيان الاحتلال الإسرائيلي "يفتقر إلى الرغبة والمصداقية لإجراء تحقيق مناسب في مقتل شيرين أبو عاقلة وكذلك في قضايا العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية الأخرى".
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن المراسلة شيرين أبو عاقلة أقرت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "القوة المميتة دون مبرر" في استهدافها للراحلة شيرين أبو عاقلة.
وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة شيرين والمتورطين في استهدافها.
ويمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسل أكثر من 600 ألف صحفي في 146 دولة. (النهاية)
ن خ / ط م ا
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