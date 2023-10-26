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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يختتم زيارته للرياض

10/26/2023 2:48:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 10 (كونا) -- اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح زيارته الرسمية للرياض اليوم الخميس.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان إن الشيخ أحمد الفهد اختتم زيارته التي بدأت يوم الأول من أمس الثلاثاء بزيارة مقر السفارة الكويتية في الرياض.
وذكرت الوزارة أن الشيخ أحمد الفهد أشاد بالجهود التي تبذلها سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أثنى على دور العاملين فيها وحرصهم على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف وعنايتهم واهتمامهم بشؤون إخوانهم المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.
وكان في استقبال الشيخ أحمد الفهد لدى وصوله إلى مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الصباح والملحق العسكري الكويتي العميد الركن محمد عبدالنور وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية.
والتقى الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة مع عدد من قيادات القوات المسلحة الكويتية المتواجدين في المملكة حيث نقل لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معبرا لهم عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات الكويتية المشاركين إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين .
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قبيل مغادرته العاصمة الرياض عن خالص شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
وكان في وداع الشيخ أحمد الفهد بمطار الملك خالد الدولي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير عبدالرحمن بن محمد.
وعاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد ظهر اليوم الخميس. (النهاية)

خ ن ش / م ع ع




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