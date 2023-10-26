نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يختتم زيارته للرياض

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 10 (كونا) -- اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح زيارته الرسمية للرياض اليوم الخميس.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان إن الشيخ أحمد الفهد اختتم زيارته التي بدأت يوم الأول من أمس الثلاثاء بزيارة مقر السفارة الكويتية في الرياض.
وذكرت الوزارة أن الشيخ أحمد الفهد أشاد بالجهود التي تبذلها سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أثنى على دور العاملين فيها وحرصهم على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف وعنايتهم واهتمامهم بشؤون إخوانهم المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.
وكان في استقبال الشيخ أحمد الفهد لدى وصوله إلى مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الصباح والملحق العسكري الكويتي العميد الركن محمد عبدالنور وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية.
والتقى الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة مع عدد من قيادات القوات المسلحة الكويتية المتواجدين في المملكة حيث نقل لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله معبرا لهم عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات الكويتية المشاركين إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي ترجمة لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين .
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قبيل مغادرته العاصمة الرياض عن خالص شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.
وكان في وداع الشيخ أحمد الفهد بمطار الملك خالد الدولي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير عبدالرحمن بن محمد.
وعاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد ظهر اليوم الخميس. (النهاية)
خ ن ش / م ع ع
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