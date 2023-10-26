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(إسكوا): للحرب على غزة تداعيات مدمرة غير مسبوقة على الفلسطينيين

10/26/2023 2:48:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 10 (كونا) -- قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) اليوم الخميس إن للحرب على قطاع غزة "تداعيات مدمرة غير مسبوقة" على حياة الفلسطينيين من حيث جسامة الخسائر في الأرواح والدمار.
وأضافت (إسكوا) في تقرير أصدرته بعنوان "الحرب على غزة 2023" أن رقم القتلى والجرحى في حرب غزة اليوم يفوق ثلاثة أضعاف مجموع القتلى في أربع هجمات عسكرية سابقة على القطاع منذ عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن 42 في المئة من المساكن أو ألحق بها أضرارا جسيمة.
وتطرق التقرير للتداعيات المباشرة للحرب من خلال "الفقر المتعدد الأبعاد" لسكان غزة مشيرا إلى أنه يطال نسبة 96 في المئة من السكان في حين بلغت هذه النسبة 45 في المئة في عامي 2017 و2018.
وذكر أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المتعاقبة على غزة أدت إلى تراجع مستمر في نواتج التنمية وحولت المعونة المقدمة التي انخفضت قيمتها الإجمالية عبر السنوات من دعم التنمية إلى المعونة الإنسانية.
من جهتها قالت الأمينة التنفيذية للجنة (إسكوا) رولا دشتي إن قطاع غزة شهد على مدى سنوات طويلة "دوامة تراجع" على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت دشتي أن القصف المدمر لا يحصد الأرواح ويدمر الممتلكات وحسب بل يحرم سكان غزة من خدمات أساسية كالخدمات الصحية المنقذة وخدمات المياه والغذاء والكهرباء والتعليم والعمل.
وحذرت من أن نسبة كبيرة من سكان غزة ستبقى "عالقة لعدة سنوات في دوامة الفقر والحرمان الناجمين عن الحرب" بسبب فقدان رأس المال البشري والقدرات البشرية وتدمير المنشآت والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت الأمينة التنفيذية على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان تدفق كميات كافية من المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بشكل فوري.
ودعت إلى تجنب تكرار انفجار العنف وإلى التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب من خلال تصميم خطة لإنعاش غزة ووضعها على مسار التنمية المستدامة بالموازاة مع عملية سلام يرعاها المجتمع الدولي.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 7028 شهيدا بالإضافة إلى 18484 جريحا وفقا لأحدث إحصائية للسلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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