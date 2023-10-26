بيانات حكومية تظهر تسارع النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم الخميس توسع اقتصاد الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري حيث نما بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا وهو ما يعتبر علامة على مرونة البلاد الاقتصادية في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضحت بيانات أولية صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن "الإنفاق الاستهلاكي القوي أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 9ر4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي" في الربع الثالث من العام الجاري.
وأفادت بأن الزيادة المسجلة في الربع الثالث تمثل قفزة من معدل 1ر2 في المئة المسجل في الربع الثاني من العام الجاري كما أنها أقوى رقم مسجل منذ الربع الأخير من عام 2021 بالإضافة إلى أنها تتجاوز توقعات الاقتصاديين للنمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين الذي بلغ معدله في المتوسط 3ر4 في المئة.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاجتماع الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة علما أنه يتبع سياسة رفع أسعار الفائدة في محاولة لإعادة التضخم إلى نطاق 2 في المئة المستهدف دون التسبب في تدهور حاد في الاقتصاد.
وتوفر بيانات النمو دلالة على قوة الاقتصاد الأمريكي على الأمد الطويل وتدعم التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة وذلك على الرغم من تضرر بعض قطاعات الاقتصاد من جراء رفعه وخاصة قطاع العقارات إذ انخفضت مبيعات المنازل في سبتمبر الماضي إلى أبطأ وتيرة لها منذ 13 عاما مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
ومع ذلك كان الإنفاق الاستهلاكي أكثر مرونة بكثير مما توقعه معظم الاقتصاديين حيث ساعدت بيانات مبيعات التجزئة القوية في وقت سابق من هذا الأسبوع على دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 16 عاما.
وفي السياق أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحليلا جديدا خلصت فيه إلى أن "الاقتصاد الأمريكي يتفوق على الدول المتقدمة الأخرى في النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل وخفض التضخم".
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن النتائج المستخلصة ترتكز على "تحليل البيانات الواردة من أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (في 10 أكتوبر الجاري) ومصادر دولية أخرى".
وأكدت أن دراسة تلك البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التفوق على أقرانه العالميين وأظهر قوة أكبر من التوقعات طوال عام 2023 على ثلاثة أبعاد رئيسية هي نمو الناتج الاقتصادي ومرونة سوق العمل وتباطؤ التضخم.
وأضافت أن "التقدم الذي أحرزناه في مجالات النمو وأسواق العمل والتضخم يبرز في مختلف أنحاء العالم ويظل مصدرا مهما لقوة الاقتصاد العالمي".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "شهدت انتعاشا قويا بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي وهي في طريقها هذا العام للعودة إلى نمو ما قبل جائحة" فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما ذكرت أن سوق العمل الأمريكي "يتمتع بقدر خاص من الصلابة والصمود" مشيرة إلى أن "النمو الأمريكي الأقوى من المتوقع يواصل دفع الاتجاه الصعودي في النمو العالمي في عام 2023".
ونقلت الوزارة عن صندوق النقد الدولي ما قالت إنه إشارة إلى أن "احتمالية الهبوط الحاد قد انحسرت وأن المخاطر الهبوطية من الربيع الماضي قد تضاءلت".
وأكدت أنه "رغم كون المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة فإن التقدم الذي أحرزناه يسلط الضوء على قيمة الاستجابة السياسية السريعة والموجهة نحو النمو مع القيام باستثمارات مهمة في القدرة الإنتاجية لاقتصادنا على المدى الطويل". (النهاية)
ر س ر / م ع ع
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