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بيانات حكومية تظهر تسارع النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة في الربع الثالث من 2023

10/26/2023 2:48:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 10 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم الخميس توسع اقتصاد الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري حيث نما بأسرع وتيرة له منذ عامين تقريبا وهو ما يعتبر علامة على مرونة البلاد الاقتصادية في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأوضحت بيانات أولية صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن "الإنفاق الاستهلاكي القوي أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 9ر4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي" في الربع الثالث من العام الجاري.
وأفادت بأن الزيادة المسجلة في الربع الثالث تمثل قفزة من معدل 1ر2 في المئة المسجل في الربع الثاني من العام الجاري كما أنها أقوى رقم مسجل منذ الربع الأخير من عام 2021 بالإضافة إلى أنها تتجاوز توقعات الاقتصاديين للنمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين الذي بلغ معدله في المتوسط 3ر4 في المئة.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاجتماع الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة علما أنه يتبع سياسة رفع أسعار الفائدة في محاولة لإعادة التضخم إلى نطاق 2 في المئة المستهدف دون التسبب في تدهور حاد في الاقتصاد.
وتوفر بيانات النمو دلالة على قوة الاقتصاد الأمريكي على الأمد الطويل وتدعم التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة وذلك على الرغم من تضرر بعض قطاعات الاقتصاد من جراء رفعه وخاصة قطاع العقارات إذ انخفضت مبيعات المنازل في سبتمبر الماضي إلى أبطأ وتيرة لها منذ 13 عاما مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
ومع ذلك كان الإنفاق الاستهلاكي أكثر مرونة بكثير مما توقعه معظم الاقتصاديين حيث ساعدت بيانات مبيعات التجزئة القوية في وقت سابق من هذا الأسبوع على دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 16 عاما.
وفي السياق أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحليلا جديدا خلصت فيه إلى أن "الاقتصاد الأمريكي يتفوق على الدول المتقدمة الأخرى في النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل وخفض التضخم".
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن النتائج المستخلصة ترتكز على "تحليل البيانات الواردة من أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (في 10 أكتوبر الجاري) ومصادر دولية أخرى".
وأكدت أن دراسة تلك البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التفوق على أقرانه العالميين وأظهر قوة أكبر من التوقعات طوال عام 2023 على ثلاثة أبعاد رئيسية هي نمو الناتج الاقتصادي ومرونة سوق العمل وتباطؤ التضخم.
وأضافت أن "التقدم الذي أحرزناه في مجالات النمو وأسواق العمل والتضخم يبرز في مختلف أنحاء العالم ويظل مصدرا مهما لقوة الاقتصاد العالمي".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "شهدت انتعاشا قويا بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي وهي في طريقها هذا العام للعودة إلى نمو ما قبل جائحة" فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما ذكرت أن سوق العمل الأمريكي "يتمتع بقدر خاص من الصلابة والصمود" مشيرة إلى أن "النمو الأمريكي الأقوى من المتوقع يواصل دفع الاتجاه الصعودي في النمو العالمي في عام 2023".
ونقلت الوزارة عن صندوق النقد الدولي ما قالت إنه إشارة إلى أن "احتمالية الهبوط الحاد قد انحسرت وأن المخاطر الهبوطية من الربيع الماضي قد تضاءلت".
وأكدت أنه "رغم كون المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة فإن التقدم الذي أحرزناه يسلط الضوء على قيمة الاستجابة السياسية السريعة والموجهة نحو النمو مع القيام باستثمارات مهمة في القدرة الإنتاجية لاقتصادنا على المدى الطويل". (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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