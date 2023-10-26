الصفدي يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار أردني

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الأول(بترا)- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي، خاصة وأن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته.

وقال "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل".

وأكد خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستأنف أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري في غزة جريمة حرب، ولا تسمعوا للادعاءات التي تقول إن هذه الحرب بين الإسلام واليهودية معربا عن رفضه ازدواجية المعايير، داعياً إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح.

وأكد أهمية الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببتها.

وزاد : "لنقل لا للحرب ولنقل لا للقتل، وحاربوا جرائم الحرب ودافعوا من أجل حقوق الأطفال الفلسطينيين والنساء وكبار السن من أجل الغذاء والمياه والدواء والوقود و لنقف أمام المجاعة الإنسانية".

وبين، أن الأطفال يموتون تحت الدمار الذي قصفته قذائف إسرائيل الدقيقة، وبعضهم لا يزالون أحياء تحت الأنقاض و لا توجد معدات كافية لإخراجهم، ويعاني الأطفال الذين عاشوا من الجفاف والعطش.

وأشار الى إن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية ينادون علنا بمحو الفلسطينيين عن وجه هذا الكوكب وينعتونهم بالحيوانات التي لا تستحق الحياة، وهذا يبين أن الحرب على الشعب الفلسطيني، متسائلاً: لماذا قتلوا آدم؟.

وأشار إلى أن إسرائيل حولت غزة إلى جحيم دائم على الأرض، مبينا ان هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال.

وقال، "إن مندوب إسرائيل لم يذكر كلمة واحدة عن الحياة الفلسطينية التي دمرتها هذه الحرب وأنا أقول نحن نقدر كل الأرواح كل المدنيين مسلمين ومسيحيين ويهود وفلسطينيين وإسرائيليين".

وقال، يجب إلا يطغى الغضب على أن العنف غير مجد، وعلينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر ونندد بقتل كل المدنيين بغض النظر عن عرقهم وهويتهم ودينهم وجنسيتهم لأن هذه هي القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القيم أيضا.

وأكد، أن السلام العادل والدائم هو خير دفاع للجميع، مضيفاً لنترك للناس الحق بالعيش ولنجدد إيماننا بعملية السلام كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع وإلى الأبد.

وقال، "بدلا من إرسال الأسلحة لإسرائيل أرسلوا الوفود لرسم طريق فوري لتحقيق السلام وهكذا تساعدون إسرائيل".

وبين، أن الحرب قتلت أكثر من 7000 بريء حتى الآن مشيرا الى أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الذين قتلوا ولم يكونوا أبدا مسلحين ولا أعضاء في حماس.

وزاد : "نحن العرب والمسلمين نقدّر حياة كل البشر أيا كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم مبينا ان العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو جريمة حرب".

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

26/10/2023 21:32:25

