وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ‎ خوسيه مانويل ألباريس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم،الخميس في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

26/10/2023 21:06:09