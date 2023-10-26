وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم،الخميس في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 21:06:09
MENAFN26102023000117011021ID1107312858
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