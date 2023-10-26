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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسباني

10/26/2023 2:47:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني ‎ خوسيه مانويل ألباريس الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم،الخميس في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 21:06:09

MENAFN26102023000117011021ID1107312858

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