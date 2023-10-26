إقليم البترا يبحث احتياجات ومطالب منطقة دلاغة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 26 تشرين الأول(بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات خلال لقائه اليوم الخميس مع ممثلين عن مجتمع محلي من منطقة دلاغة مطالب واحتياجات المنطقة.

وتمثلت مطالب المنطقة بعدد من الاحتياجات، بمقدمتها زيادة الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير ملعب كرة قدم خماسي والإسراع بتوفير وتشغيل مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة.

وأكد البريزات، أن السلطة تعمل على إعداد خطط لكافة مفوضياتها لحل المشاكل الموجودة في المنطقة وإعادة تنظيم العملية السياحية في اللواء بشكل كامل.

وأضاف البريزات، أن اللواء بشكل عام ومنطقة دلاغة تحتاج إلى المزيد من العمل، وهي على قائمة خطط السلطة مع مناطق أخرى لتوسيع رقعة الاستفادة من القطاع السياحي والعملية السياحية من خلال إيجاد مشاريع جديدة واستحداث مسارات سياحية جديدة ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.

وأشار إلى أن السلطة من ضمن خططها المقبلة إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين كافة التجمعات الستة الموجودة في اللواء، كما أن السلطة لن تدخر جهداً في إيجاد مشاريع جديدة ومساعدة المجتمعات المحلية.

--(بترا)

دط/م ق/ح أ

26/10/2023 20:55:44