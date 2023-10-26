إقليم البترا يبحث احتياجات ومطالب منطقة دلاغة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 26 تشرين الأول(بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات خلال لقائه اليوم الخميس مع ممثلين عن مجتمع محلي من منطقة دلاغة مطالب واحتياجات المنطقة.
وتمثلت مطالب المنطقة بعدد من الاحتياجات، بمقدمتها زيادة الاهتمام بالبنية التحتية وتوفير ملعب كرة قدم خماسي والإسراع بتوفير وتشغيل مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة.
وأكد البريزات، أن السلطة تعمل على إعداد خطط لكافة مفوضياتها لحل المشاكل الموجودة في المنطقة وإعادة تنظيم العملية السياحية في اللواء بشكل كامل.
وأضاف البريزات، أن اللواء بشكل عام ومنطقة دلاغة تحتاج إلى المزيد من العمل، وهي على قائمة خطط السلطة مع مناطق أخرى لتوسيع رقعة الاستفادة من القطاع السياحي والعملية السياحية من خلال إيجاد مشاريع جديدة واستحداث مسارات سياحية جديدة ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.
وأشار إلى أن السلطة من ضمن خططها المقبلة إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين كافة التجمعات الستة الموجودة في اللواء، كما أن السلطة لن تدخر جهداً في إيجاد مشاريع جديدة ومساعدة المجتمعات المحلية.
--(بترا)
دط/م ق/ح أ
26/10/2023 20:55:44
MENAFN26102023000117011021ID1107312857
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