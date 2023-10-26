عرض تمثيلي يجسد تفاصيل الحياة النبطية في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 26 تشرين الأول (بترا)- أقامت جمعية عاصمة الأنباط التعاونية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الخميس عرضاً ضمن مشروع تجسيد الحياة النبطية والمدعوم من السلطة.

ويقوم المشروع بتقديم مشاهد تمثيلية تجسد تفاصيل الحياة اليومية للأنباط خلال الفترة التي عاشوها في مدينة البترا، كنقل صورة اللباس والأدوات التي كانوا يستعملونها ومساكنهم ونمط معيشتهم كاملاً.

ويعد المشروع استقراء للماضي من خلال إعادة بناء المشهد التاريخي لإظهار القيمة التاريخية للمكان وسيقدم عروضاً أسبوعية كتمثيل موكب الملك الحارث الرابع والتجارة في المملكة النبطية.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، قال، إن المشروع مهم جداً لإحياء النشاط الثقافي في البترا، ويجب استثمار راس المال التراثي الموجود في البترا بشكل مناسب ويحافظ على خصوصيتها.

وأضاف البريزات، أن السلطة تعمل وفق خطط مدروسة على استحداث مسارات سياحية جديدة وإعادة صيانة الموقع الأثري بشكل دائم وإيجاد مشاريع سياحية مستدامة في المنطقة لرفد المنتجات السياحية الحالية وتطوير بعضها.

وقال رئيس جمعية عاصمة الأنباط عاطف النوافلة، إن المشروع جاء كأحد المشاريع التشاركية التي تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي حيث وفر ما يقارب 60 فرصة عمل، كما يساهم بتعريف السائح بحياة الأنباط بكافة تفاصيلها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويمثل الحياة النبطية بشكل أقرب إلى الواقع.

وقام البريزات بتسليم الشهادات للعاملين على المشروع بعد اجتيازهم 40 ساعة تدريبية نظرية بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال- كلية البترا للسياحة والآثار.

--(بترا)

دط/م ق/ح أ

26/10/2023 20:37:41