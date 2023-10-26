عرض تمثيلي يجسد تفاصيل الحياة النبطية في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 26 تشرين الأول (بترا)- أقامت جمعية عاصمة الأنباط التعاونية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الخميس عرضاً ضمن مشروع تجسيد الحياة النبطية والمدعوم من السلطة.
ويقوم المشروع بتقديم مشاهد تمثيلية تجسد تفاصيل الحياة اليومية للأنباط خلال الفترة التي عاشوها في مدينة البترا، كنقل صورة اللباس والأدوات التي كانوا يستعملونها ومساكنهم ونمط معيشتهم كاملاً.
ويعد المشروع استقراء للماضي من خلال إعادة بناء المشهد التاريخي لإظهار القيمة التاريخية للمكان وسيقدم عروضاً أسبوعية كتمثيل موكب الملك الحارث الرابع والتجارة في المملكة النبطية.
رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، قال، إن المشروع مهم جداً لإحياء النشاط الثقافي في البترا، ويجب استثمار راس المال التراثي الموجود في البترا بشكل مناسب ويحافظ على خصوصيتها.
وأضاف البريزات، أن السلطة تعمل وفق خطط مدروسة على استحداث مسارات سياحية جديدة وإعادة صيانة الموقع الأثري بشكل دائم وإيجاد مشاريع سياحية مستدامة في المنطقة لرفد المنتجات السياحية الحالية وتطوير بعضها.
وقال رئيس جمعية عاصمة الأنباط عاطف النوافلة، إن المشروع جاء كأحد المشاريع التشاركية التي تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي حيث وفر ما يقارب 60 فرصة عمل، كما يساهم بتعريف السائح بحياة الأنباط بكافة تفاصيلها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويمثل الحياة النبطية بشكل أقرب إلى الواقع.
وقام البريزات بتسليم الشهادات للعاملين على المشروع بعد اجتيازهم 40 ساعة تدريبية نظرية بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال- كلية البترا للسياحة والآثار.
--(بترا)
دط/م ق/ح أ
26/10/2023 20:37:41
MENAFN26102023000117011021ID1107312856
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