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الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لوكسمبورغ

10/26/2023 2:47:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ‎لوكسمبرغ جان أسلبورن، في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمته للجمعية العامة لللأمم لمتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
كما ركز الاتصال وفق بيان لوزارة الخارجية على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على ‎غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 20:35:22

MENAFN26102023000117011021ID1107312855

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