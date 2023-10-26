الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لوكسمبورغ
التاريخ
10/26/2023 2:47:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لوكسمبرغ جان أسلبورن، في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمته للجمعية العامة لللأمم لمتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
كما ركز الاتصال وفق بيان لوزارة الخارجية على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 20:35:22
MENAFN26102023000117011021ID1107312855
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