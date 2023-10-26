الصفدي يلتقي رئيسة الصليب الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

‏ عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، مباحثات موسعة في ‎نيويورك، اليوم الخميس حول سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى ‎غزة وفق بيان صحفي للوزارة .

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

26/10/2023 20:33:31