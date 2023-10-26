الصفدي يلتقي رئيسة الصليب الأحمر

الصفدي يلتقي رئيسة الصليب الأحمر
التاريخ
10/26/2023 2:47:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، مباحثات موسعة في نيويورك، اليوم الخميس حول سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى غزة وفق بيان صحفي للوزارة .
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 20:33:31
MENAFN26102023000117011021ID1107312854
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