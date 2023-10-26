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الصفدي يلتقي رئيسة الصليب الأحمر

10/26/2023 2:47:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏ عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، مباحثات موسعة في ‎نيويورك، اليوم الخميس حول سبل تكثيف الجهود المستهدفة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية إلى ‎غزة وفق بيان صحفي للوزارة .
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 20:33:31

MENAFN26102023000117011021ID1107312854

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