أنشطة وبرامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في محافظة إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات جديتا التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس ورشة عمل حول أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عاماً).

وتحدثت خلال الورشة التدريبية المدربة رونق الزيوت عن أنواع النباتات العطرية والطبية وأهمية أستعمالها للوقاية من الأمراض الصحية والتنفسية المختلفة، وبخاصة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى طريقة استعمالها وبيان فوائدها الصحية والغذائية للجسم .

وعرضت الزيوت قصص نجاح لمشاريع إنتاجية صغيرة نفذتها ربات البيوت في الحدائق المنزلية، والتي حققت لهن مردوداً اقتصادياَ عالياً، وذلك من خلال الاستفادة من الحديقة المنزلية وزراعتها بالأعشاب الطبية والعطرية المختلفة.

يشار أن هذه الورشة تهدف إلى توعية الشابات المشاركات بأهمية الحصول على الاكتفاء الذاتي وتحقيق مردود مادي من داخل الحديقة المنزلية والتعريف بالنباتات الطبية المفيدة لصحة الجسم.

كما نظم مركز شباب وشابات الصريح النموذجي اليوم مسيراً كشفياً في مدينة أم قيس السياحية الأثرية، وذلك بمشاركة 20 شابة، ضمن الفئة العمرية من (12-16 عاما).

وهدف برنامج المسير إلى تعريف المشاركات بدور الحركة الكشفية في تنمية المهارات المختلفة لدى الشابات، وتشجيعهن على الانخراط في الحياة المجتمعية.

كما تضمن المسير تقسيم المشاركات إلى طلائع وتعريف كل طليعة بأدوارها ومسؤوليتها تجاه أعضاء الطليعة من خلال تحديد الأدوار والمهام والاتجاهات وتقديم الخدمات المجتمعية التطوعية، إضافة إلى تعليمهن أهمية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والاستفادة من المعلومات الجغرافية والسياحية والرياضة البدنية وأهمية العمل الجماعي كفريق واحد.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

26/10/2023 20:25:03