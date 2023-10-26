أنشطة وبرامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في محافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات جديتا التابع لمديرية شباب إربد اليوم الخميس ورشة عمل حول أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15- 17 عاماً).
وتحدثت خلال الورشة التدريبية المدربة رونق الزيوت عن أنواع النباتات العطرية والطبية وأهمية أستعمالها للوقاية من الأمراض الصحية والتنفسية المختلفة، وبخاصة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى طريقة استعمالها وبيان فوائدها الصحية والغذائية للجسم .
وعرضت الزيوت قصص نجاح لمشاريع إنتاجية صغيرة نفذتها ربات البيوت في الحدائق المنزلية، والتي حققت لهن مردوداً اقتصادياَ عالياً، وذلك من خلال الاستفادة من الحديقة المنزلية وزراعتها بالأعشاب الطبية والعطرية المختلفة.
يشار أن هذه الورشة تهدف إلى توعية الشابات المشاركات بأهمية الحصول على الاكتفاء الذاتي وتحقيق مردود مادي من داخل الحديقة المنزلية والتعريف بالنباتات الطبية المفيدة لصحة الجسم.
كما نظم مركز شباب وشابات الصريح النموذجي اليوم مسيراً كشفياً في مدينة أم قيس السياحية الأثرية، وذلك بمشاركة 20 شابة، ضمن الفئة العمرية من (12-16 عاما).
وهدف برنامج المسير إلى تعريف المشاركات بدور الحركة الكشفية في تنمية المهارات المختلفة لدى الشابات، وتشجيعهن على الانخراط في الحياة المجتمعية.
كما تضمن المسير تقسيم المشاركات إلى طلائع وتعريف كل طليعة بأدوارها ومسؤوليتها تجاه أعضاء الطليعة من خلال تحديد الأدوار والمهام والاتجاهات وتقديم الخدمات المجتمعية التطوعية، إضافة إلى تعليمهن أهمية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والاستفادة من المعلومات الجغرافية والسياحية والرياضة البدنية وأهمية العمل الجماعي كفريق واحد.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
26/10/2023 20:25:03
MENAFN26102023000117011021ID1107312853
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