الأمم المتحدة: 62 شاحنة مساعدات فقط وصلت غزة منذ بداية العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الأول(بترا)- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أنه على مدى أربعة أيام متتالية - من السبت إلى الثلاثاء - عبرت 62 شاحنة عبر معبر رفح مع مصر إلى غزة، محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية لكنها خالية من الوقود.

وقال المكتب في بيان صحفي، ان معظم هذه المساعدات وصلت بالفعل إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف والنازحين داخليًا.

يذكر أن المتوسط اليومي للشاحنات المسموح لها بالدخول إلى غزة قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان 500 شاحنة.

ولا يزال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل المولدات الاحتياطية، محظورا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ونتيجة لذلك، استنفدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريبا احتياطياتها من الوقود وبدأت في تقليص عملياتها بشكل كبير.

وشرد العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص، يعيش حوالي 629 ألف شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا حيث "يشكل الاكتظاظ مصدر قلق متزايد، بعد أن وصل متوسط عدد النازحين لكل مأوى الآن إلى 2.7 أضعاف الطاقة المخصصة له".

-- (بترا)

م د/ح أ

26/10/2023 20:23:28