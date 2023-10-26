الأمم المتحدة: 62 شاحنة مساعدات فقط وصلت غزة منذ بداية العدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 تشرين الأول(بترا)- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أنه على مدى أربعة أيام متتالية - من السبت إلى الثلاثاء - عبرت 62 شاحنة عبر معبر رفح مع مصر إلى غزة، محملة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية لكنها خالية من الوقود.
وقال المكتب في بيان صحفي، ان معظم هذه المساعدات وصلت بالفعل إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف والنازحين داخليًا.
يذكر أن المتوسط اليومي للشاحنات المسموح لها بالدخول إلى غزة قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان 500 شاحنة.
ولا يزال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل المولدات الاحتياطية، محظورا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ونتيجة لذلك، استنفدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقريبا احتياطياتها من الوقود وبدأت في تقليص عملياتها بشكل كبير.
وشرد العدوان الإسرائيلي على غزة، ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص، يعيش حوالي 629 ألف شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا حيث "يشكل الاكتظاظ مصدر قلق متزايد، بعد أن وصل متوسط عدد النازحين لكل مأوى الآن إلى 2.7 أضعاف الطاقة المخصصة له".
-- (بترا)
م د/ح أ
26/10/2023 20:23:28
MENAFN26102023000117011021ID1107312852
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