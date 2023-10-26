طائرة سياح من بلغاريا تحط في العقبة بدعم من هيئة تنشيط السياحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة مساء اليوم الخميس، طائرة عارضة قادمة من بلغاريا تحمل على متنها 108 سياح، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وبتنظيم من قبل شركة "بوهيما" البلغارية عبر وكلائهم شركة البدوية للسياحة والسفر .

وبحسب بيان للهيئة، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن وصول الطائرة السياحية إلى العقبة وانطلاق السياح البلغاريين منها لزيارة كافة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم عجلة الحركة السياحية ويؤكد على الاستقرار والأمان الذي ينعم فيه الأردن، رغم تحديات الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة ليبقى الأردن من أفضل وجهات السفر من حول العالم .

وأكد عربيات، الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، مبينًا أن السياحة للمملكة مستمرة وخصوصًا السياحة الأوروبية.

وأشار إلى أن الحركة السياحية للمملكة ستشهد ارتفاعًا في المؤشرات مع موسم السياحة الشتوي والذي سيستمر حتى نيسان المقبل، خاصة ان هناك تعطشًا من قبل السياح لزيارة الأردن وهو ما لاحظناه في الجولات والمعارض الخارجية التي أقيمت مؤخرا .

وتابع عربيات، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الزخم السياحي للمملكة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، مشيرًا أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

--(بترا)

ح خ/م ق/ح أ

26/10/2023 20:16:38