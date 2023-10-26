الرمثا يتفوق على سحاب في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- استؤنفت اليوم الخميس، منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف طويلة امتدت لحوالي 40 يوما.
وفاز في افتتاح الجولة السادسة الرمثا على نظيره سحاب في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلط، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلهم مجد الزعبي وبشار ذيابات واحمد السلمان وعز الدين عواقله (هدفان)، فيما سجل هدف سحاب خالد الردايدة.
ورفع الرمثا رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سحاب عند 6 نقاط في المركز الثامن.
وجاء توقف الدوري لأسباب متعددة، أبرزها تعليق أندية المحترفين لمشاركتها في الجولة السادسة من الدوري، احتجاجا على عدم حصولها على مستحقاتها المالية، كما توقف في جولته السابعة، لإتاحة المجال أمام المنتخب للتدرب، لخوض منافسات البطولة الودية الرباعية التي أقيمت في عمان أخيرا.
--(بترا)
ض ع/ح أ
26/10/2023 20:14:56
MENAFN26102023000117011021ID1107312850
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