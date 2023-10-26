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الرمثا يتفوق على سحاب في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين

10/26/2023 2:47:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- استؤنفت اليوم الخميس، منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف طويلة امتدت لحوالي 40 يوما.
وفاز في افتتاح الجولة السادسة الرمثا على نظيره سحاب في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلط، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلهم مجد الزعبي وبشار ذيابات واحمد السلمان وعز الدين عواقله (هدفان)، فيما سجل هدف سحاب خالد الردايدة.
ورفع الرمثا رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سحاب عند 6 نقاط في المركز الثامن.
وجاء توقف الدوري لأسباب متعددة، أبرزها تعليق أندية المحترفين لمشاركتها في الجولة السادسة من الدوري، احتجاجا على عدم حصولها على مستحقاتها المالية، كما توقف في جولته السابعة، لإتاحة المجال أمام المنتخب للتدرب، لخوض منافسات البطولة الودية الرباعية التي أقيمت في عمان أخيرا.
--(بترا)
ض ع/ح أ
26/10/2023 20:14:56

MENAFN26102023000117011021ID1107312850

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