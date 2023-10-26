Saturday, 28 October 2023 12:49 GMT

صحة غزة ترفض التشكيك بصحة أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي

10/26/2023 2:47:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول(بترا)- امجد الشوا- اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، الإدارة الأميركية بالتجرد من كافة المعايير والأخلاق والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأصبحت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتشكك في صحة الأرقام المعلنة حول أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين جراء العدوان الغاشم على غزة.
وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردا على تشكيك مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بصحة أعداد وتفاصيل ضحايا العدوان على غزة، نه سيصار الى الإعلان بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حول حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري.
واكد الدكتور القدرة، أن وزارة الصحة منفتحة على جميع المؤسسات الدولية للاطلاع على منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.
وقال " ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم"
--(بترا)
ا ش/ح أ
26/10/2023 20:02:40

MENAFN26102023000117011021ID1107312849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث