صحة غزة ترفض التشكيك بصحة أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول(بترا)- امجد الشوا- اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، الإدارة الأميركية بالتجرد من كافة المعايير والأخلاق والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأصبحت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتشكك في صحة الأرقام المعلنة حول أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين جراء العدوان الغاشم على غزة.

وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردا على تشكيك مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بصحة أعداد وتفاصيل ضحايا العدوان على غزة، نه سيصار الى الإعلان بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حول حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري.

واكد الدكتور القدرة، أن وزارة الصحة منفتحة على جميع المؤسسات الدولية للاطلاع على منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.

وقال " ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم"

--(بترا)

ا ش/ح أ

26/10/2023 20:02:40