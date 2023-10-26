طلبة اليرموك يحققون نتائج مميزة بمسابقة مُقرِئي الجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الأول(بترا)- حقق طلبة جامعة اليرموك من كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم، نتائج مميزة ومتفوقة على مستوى الجامعات الأردنية، في مسابقة "مُقرِئي الجامعات" التي نظمتها جامعة آل البيت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وحققوا 5 مراكز من أصل 6 مراكز تضمنتها المسابقة.
وكانت سمو الأميرة بسمة بنت علي، قد كرمت الطلبة الفائزين بهذه المسابقة، خلال رعايتها الاحتفال الذي نظمته كلية الشريعة في جامعة آل البيت، بهذه المناسبة العطرة.
وأظهرت نتائج المسابقة، فوز طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في المراكز الثلاث الأولى، إذ فاز بالمركز الأول الطالب زين العابدين ربابعة، فيما فاز بالمركز الثاني الطالب رامي بني عطا، والطالب المثنى قواقنة، بالمركز الثالث.
كما وحصل طلبة كلية العلوم، على المركزين الثاني والثالث في المسابقة على مستوى الطالبات، إذ فازت الطالبة سلسبيل المومني بالمركز الثاني، والطالبة أميرة ربابعة، بالمركز الثالث.
وتعكس هذه النتائج، مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك، وفق خطتها الاستراتيجية التي تسيرُ عليها كلياتها ومراكزها البحثية، فيما يخص دعم الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم، على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات، التي تُجسد التفوق والريادة ومدى قدرة طلبة الكليات على الإبداع والمنافسة وحصد المراكز المتقدمة في شتى المسابقات سواء أكانت علمية أو تكنولوجية تطبيقية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة الجامعة وتميز طلبتها في شتى المجالات.
--(بترا)
س ع/ح أ
26/10/2023 19:55:14
MENAFN26102023000117011021ID1107312848
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