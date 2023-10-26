طلبة اليرموك يحققون نتائج مميزة بمسابقة مُقرِئي الجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الأول(بترا)- حقق طلبة جامعة اليرموك من كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم، نتائج مميزة ومتفوقة على مستوى الجامعات الأردنية، في مسابقة "مُقرِئي الجامعات" التي نظمتها جامعة آل البيت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وحققوا 5 مراكز من أصل 6 مراكز تضمنتها المسابقة.

وكانت سمو الأميرة بسمة بنت علي، قد كرمت الطلبة الفائزين بهذه المسابقة، خلال رعايتها الاحتفال الذي نظمته كلية الشريعة في جامعة آل البيت، بهذه المناسبة العطرة.

وأظهرت نتائج المسابقة، فوز طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في المراكز الثلاث الأولى، إذ فاز بالمركز الأول الطالب زين العابدين ربابعة، فيما فاز بالمركز الثاني الطالب رامي بني عطا، والطالب المثنى قواقنة، بالمركز الثالث.

كما وحصل طلبة كلية العلوم، على المركزين الثاني والثالث في المسابقة على مستوى الطالبات، إذ فازت الطالبة سلسبيل المومني بالمركز الثاني، والطالبة أميرة ربابعة، بالمركز الثالث.

وتعكس هذه النتائج، مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك، وفق خطتها الاستراتيجية التي تسيرُ عليها كلياتها ومراكزها البحثية، فيما يخص دعم الطلبة وتشجيعهم وتحفيزهم، على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات، التي تُجسد التفوق والريادة ومدى قدرة طلبة الكليات على الإبداع والمنافسة وحصد المراكز المتقدمة في شتى المسابقات سواء أكانت علمية أو تكنولوجية تطبيقية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة الجامعة وتميز طلبتها في شتى المجالات.

--(بترا)

س ع/ح أ

26/10/2023 19:55:14