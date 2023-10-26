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الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

10/26/2023 2:47:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎ أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ، اليوم في ‎نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.
وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدد على خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها.
--(بترا)
ص خ/ح أ
26/10/2023 19:52:40

MENAFN26102023000117011021ID1107312847

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