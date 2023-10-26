الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)-أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎ أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ، اليوم في ‎نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على ‎غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.

وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدد على خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها.

--(بترا)

ص خ/ح أ

26/10/2023 19:52:40