مجلس أمناء الطفيلة التقنية يناقش إستراتيجيات وخطط الجامعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 26 تشرين الأول (بترا)- عقد مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور راتب موسى العوران، بحضور أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة.
وأستهل المجلس الجلسة بتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وإصدار بيان، استنكر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواقفه الوطنية تجاه القضية الفلسطينية.
وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها: الاطلاع على التقرير السنوي للجامعة، وتقرير الرقابة الداخلية للعام 2022.
واستعرض رئيس الجامعة الدكتور المحاسنة، أعداد الطلبة المستجدين في الجامعة وفق قوائم القبول الموحد، والقبول المباشر، وتوزيعهم حسب البرامج، والتخصصات، والكليات، كما استعرض دخول الجامعة في تصنيف QS العربي للعام 2024.
وأطلع المجلس على إستراتيجيات وخطط عمل الكليات والعمادات في الجامعة.
--(بترا)
س.م/م ق/ح أ
26/10/2023 19:21:29
MENAFN26102023000117011021ID1107312846
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