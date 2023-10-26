مجلس أمناء الطفيلة التقنية يناقش إستراتيجيات وخطط الجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 26 تشرين الأول (بترا)- عقد مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور راتب موسى العوران، بحضور أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة.

وأستهل المجلس الجلسة بتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وإصدار بيان، استنكر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة، مؤكدين وقوفهم خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواقفه الوطنية تجاه القضية الفلسطينية.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها: الاطلاع على التقرير السنوي للجامعة، وتقرير الرقابة الداخلية للعام 2022.

واستعرض رئيس الجامعة الدكتور المحاسنة، أعداد الطلبة المستجدين في الجامعة وفق قوائم القبول الموحد، والقبول المباشر، وتوزيعهم حسب البرامج، والتخصصات، والكليات، كما استعرض دخول الجامعة في تصنيف QS العربي للعام 2024.

وأطلع المجلس على إستراتيجيات وخطط عمل الكليات والعمادات في الجامعة.

--(بترا)

س.م/م ق/ح أ

26/10/2023 19:21:29