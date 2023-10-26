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موسكو : نشر واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ في الشرق الأوسط يخلق توتراً في المنطقة

10/26/2023 2:47:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 26 تشرين الأول(بترا) -أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على أن نشر الولايات المتحدة الأميركية لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"تعليقا على خطط البنتاغون لنشر أنظمة دفاع جوي، في الشرق الأوسط إن نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الأميركية في الشرق الأوسط يخلق مزيداً من التوتر في المنطقة".
--(بترا)
س ح/ح أ
26/10/2023 19:20:21

MENAFN26102023000117011021ID1107312841

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