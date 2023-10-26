موسكو : نشر واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ في الشرق الأوسط يخلق توتراً في المنطقة

موسكو : نشر واشنطن أنظمة مضادة للصواريخ في الشرق الأوسط يخلق توتراً في المنطقة
التاريخ
10/26/2023 2:47:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 تشرين الأول(بترا) -أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، على أن نشر الولايات المتحدة الأميركية لأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط يخلق توترا إضافيا في المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي:"تعليقا على خطط البنتاغون لنشر أنظمة دفاع جوي، في الشرق الأوسط إن نشر أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي الأميركية في الشرق الأوسط يخلق مزيداً من التوتر في المنطقة".
--(بترا)
س ح/ح أ
26/10/2023 19:20:21
MENAFN26102023000117011021ID1107312841
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