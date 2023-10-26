رئيس الوزراء المصري يبحث مع مسؤولة في البنك الدولي الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 تشرين الأول( بترا )- اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة ، ودعم المساعي المصرية الجارية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي،مساء اليوم، آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي،على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل.

و تناولت المباحثات ما تبذله الدولة المصرية من مساع حثيثة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

على صعيد اخر أكد مدبولي أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية -ومن بينها البنك الدولي- بمساعدة البلدان النامية في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، ومن بينها جائحة كوفيد-19، والحرب في أوروبا، وارتفاع معدلات التضخم في العالم وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، مشددا على ضرورة توفير التمويل الميسَر للمشروعات التنموية في تلك الدول.

--(بترا)

ن ا/ح أ

26/10/2023 19:16:52