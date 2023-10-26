رئيس الوزراء المصري يبحث مع مسؤولة في البنك الدولي الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشرين الأول( بترا )- اكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة ، ودعم المساعي المصرية الجارية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي،مساء اليوم، آنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي،على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل.
و تناولت المباحثات ما تبذله الدولة المصرية من مساع حثيثة لوقف التصعيد في قطاع غزة، وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
على صعيد اخر أكد مدبولي أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية -ومن بينها البنك الدولي- بمساعدة البلدان النامية في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، ومن بينها جائحة كوفيد-19، والحرب في أوروبا، وارتفاع معدلات التضخم في العالم وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، مشددا على ضرورة توفير التمويل الميسَر للمشروعات التنموية في تلك الدول.
--(بترا)
ن ا/ح أ
26/10/2023 19:16:52
MENAFN26102023000117011021ID1107312838
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