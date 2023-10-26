مؤشر الثقة في الاقتصاد الأردني يشهد ارتفاعا وصولا للنقطة 181.1

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1بالمئة، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.

وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 3 بالمئة خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.8بالمئة خلال الربع الأول عام 2023.

ووصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 382.9 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، وحوالي 501.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2022.

وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 241 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023 فيما وصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي 89.6 في الربع الثاني من عام 2023.

وارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي من 160.3 نقطة في الربع الأول عام 2023 إلى 200.0 نقطة في الربع الثاني عام 2023.

نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.93 مليار دينار في الربع الأول عام 2023 إلى 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 2.6بالمئة .

وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.48بالمئة في الربع الأول عام 2023 إلى 2.26بالمئة في الربع الثاني عام 2023.

وارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.7بالمئة، من 291 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 319.2 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من 193.6 نقطة في الربع الأول عام 2023 ليصل إلى 132.9 نقطة في الربع الثاني عام 2023.

وتراجع مؤشر البورصة بمقدار 386.2 نقطة ليصل إلى 4,577.4 نقطة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى 67.1بالمئة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بـ 84.7بالمئة في الربع الأول عام 2023.

وارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.12 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة 0.2بالمئة مقارنة بالربع السابق.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

26/10/2023 19:11:44