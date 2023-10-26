مؤشر الثقة في الاقتصاد الأردني يشهد ارتفاعا وصولا للنقطة 181.1

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1بالمئة، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من عام 2023.
وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 3 بالمئة خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.8بالمئة خلال الربع الأول عام 2023.
ووصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 382.9 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، وحوالي 501.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2022.
وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 241 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023 فيما وصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي 89.6 في الربع الثاني من عام 2023.
وارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي من 160.3 نقطة في الربع الأول عام 2023 إلى 200.0 نقطة في الربع الثاني عام 2023.
نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.93 مليار دينار في الربع الأول عام 2023 إلى 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 2.6بالمئة .
وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.48بالمئة في الربع الأول عام 2023 إلى 2.26بالمئة في الربع الثاني عام 2023.
وارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.7بالمئة، من 291 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 319.2 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من 193.6 نقطة في الربع الأول عام 2023 ليصل إلى 132.9 نقطة في الربع الثاني عام 2023.
وتراجع مؤشر البورصة بمقدار 386.2 نقطة ليصل إلى 4,577.4 نقطة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى 67.1بالمئة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بـ 84.7بالمئة في الربع الأول عام 2023.
وارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.12 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة 0.2بالمئة مقارنة بالربع السابق.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
26/10/2023 19:11:44
MENAFN26102023000117011021ID1107312836
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