حملة صحيفة الرأي تسيّر شاحنتي مستلزمات طبية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- سلمت المؤسسة الصحفية الرأي اليوم الخميس الهيئة الخيرية الهاشمية شاحنتين محملتين بالمستلزمات الإغاثية للأهل في غزة، وجاء تسلم هذه المساعدات في إطار الحملة التي أطلقتها المؤسسة؛ استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمد يد العون للأشقاء في غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة "الرأي" شحادة أبو بقر أن المؤسسة ستزود الهيئة بعدد من الشاحنات المحملة بالتبرعات العينية يوم الأحد المقبل، والتي تشمل مواد غذائية قابلة للحفظ، ومستلزمات أطفال، وملابس وحرامات، وملابس أطفال، ومياه.
وأضاف إن المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ستواصل تزويد الهيئة تباعا بما لديها من مخزون التبرعات، معربًا عن شكره لمختلف الجهات المتبرعة من داخل المؤسسة ومجلس الإدارة، والعاملين في المؤسسة، ومن خارجها.
- -(بترا)
ن ن/ح أ
26/10/2023 19:09:44
MENAFN26102023000117011021ID1107312835
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