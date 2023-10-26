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حملة صحيفة الرأي تسيّر شاحنتي مستلزمات طبية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

10/26/2023 2:47:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- سلمت المؤسسة الصحفية الرأي اليوم الخميس الهيئة الخيرية الهاشمية شاحنتين محملتين بالمستلزمات الإغاثية للأهل في غزة، وجاء تسلم هذه المساعدات في إطار الحملة التي أطلقتها المؤسسة؛ استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمد يد العون للأشقاء في غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة "الرأي" شحادة أبو بقر أن المؤسسة ستزود الهيئة بعدد من الشاحنات المحملة بالتبرعات العينية يوم الأحد المقبل، والتي تشمل مواد غذائية قابلة للحفظ، ومستلزمات أطفال، وملابس وحرامات، وملابس أطفال، ومياه.
وأضاف إن المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" ستواصل تزويد الهيئة تباعا بما لديها من مخزون التبرعات، معربًا عن شكره لمختلف الجهات المتبرعة من داخل المؤسسة ومجلس الإدارة، والعاملين في المؤسسة، ومن خارجها.
- -(بترا)
ن ن/ح أ
26/10/2023 19:09:44

MENAFN26102023000117011021ID1107312835

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