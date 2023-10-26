لقاء حواري في معان عن مجالس المحافظات ودور المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 26 تشرين الأول (بترا)- نظم مجلس محافظة معان، اليوم الخميس، لقاء حواريا في مركز الحسين الثقافي عن التحديات التي تواجه مجالس المحافظات ودور المرأة في خدمة الوطن، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار .

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، "إن الأردن قيادةً وشعباً يعد القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة في سياسته الخارجية، وقد أكدت القيادة الهاشمية موقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت، "يخوض ملكنا وملكتنا وولي عهدنا غِمار معارك إعلامية مجيدة للدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة، وهي جهود توضيحيه من قبل القيادة الهاشمية مبنية على المصداقية " .

وأكدت النجار، أهمية الوقوف والالتفاف وراء جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وعن دور المرأة في المجتمع، أكدت النجار، اهتمام القيادة الهاشمية بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات، امتدادا لنهج المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال "طيب الله ثراه" الذي عزز دورها ومكنها من تنشئة وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء الوطن.

وأضافت النجار أن ما حققته المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كان بفضل إرادة وتوجهات ملكية سامية، في المجالات التشريعية والسياسية والتنموية كافة، قائلة إن جلالة الملك أولى جلّ الاهتمام للمرأة، فاستمر بدعمها، لإيمانه بقدرتها على المساهمة بصنع القرارات، ثم تقليدها مختلف الوظائف والمناصب، وبفضل الرعاية الملكية الهاشمية قفزت المرأة الأردنية قفزة نوعية في مجالات الحياة المختلفة.

ونوهت النجار بجهود جلالة الملكة رانيا العبد الله، وجهودها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء جلالتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة ليس في الأردن والوطن العربي وإنما في العالم كله. "كما قامت جلالتها بقيادة جميع مراحل "إنشاء منظمة المرأة العربية" التي سعت للنهوض بواقع المرأة العربية والاستثمار في إمكاناتها وطاقاتها".

ورحّب رئيس مجلس محافظة معان محمود مسيب النعيمات بالحضور، قائلًا "إن ما يحدث في غزة منذ أيام حتى يومنا هذا، يمزق أفئدتنا ويعتصرها ألمًا، فهناك مصائب لا تجدي معها كلمات مواساة؛ إذ إن الأحداث أكبر وأكثر وأبشع من أي عبارات يمكن أن تقال، لهذا وفي هذه اللحظات الفاصلة، نتمسك بحبل الله والاستعانة به سبحانه بأن يعينهم على استيعاب ما يحدث، ويقدرهم على الصبر والاحتساب على أن يتذكروا أن الشهداء لا يضيعون ولا يفنون، بل يختارهم الله أحياء في جناته العلا، وأن الجهاد حق يناله الشرفاء وأن الصبر أعظم جهاد " .

ومن جانبها قالت النائب عائشة الحسنات " نستنكر ما يتعرض له أبناء غزة من حصار وقصف وقتل وتشريد وكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها اليهود ضد أبناء المسلمين العزل من أبناء غزة وفلسطين المحتلة "

وناشدت الحسنات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، بالتدخل لإنقاذ أهل غزة من الدمار والخراب وقصف الأطفال والنساء من قبل الاحتلال الصهيوني.

ومن جهتها، قالت عضو مجلس محافظة معان خوله العثامنة "نثمن دور القيادة الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية منوهة بمواقف جلاله الملك عبد الله الثاني الثابتة تجاه قضية فلسطين، وتأكيده المتواصل على مكانتها الثابتة بوصفها القضية الأولى، وعزم وإصرار المملكة مواصلة العمل للتصدي للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، مؤكدة أن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك هو الأكثر وضوحا وصلابة تجاه القضية الفلسطينية".

وقالت عضو مجلس محافظه معان فاطمة هلالات "تقف القيادة الهاشمية وسط هذا الزخم شامخة قوية مع وعي تام، بأهمية القضية الفلسطينية والعواقب المترتبة على الأحداث الأخيرة من طوفان الأقصى ورد إسرائيل بالعدوان الغاشم عليه الذي لا يؤمن عُقباه".

وأدار اللقاء الذي عقد في مركز الحسين الثقافي في معان، رئيسة اللجنة الإدارية في مجلس محافظة معان الدكتورة بسمه الهباهبة وعضو مجلس محافظه البلقاء الدكتورة ابتسام الديسيت.

وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها، تمكين المرأة في المجالات المختلفة والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات، كما ناقشن عددا من التحديات التي تواجه مجلس المحافظات

وحضر اللقاء مساعد محافظ معان المتصرف محمود الرفوع، ونائب رئيس مجلس محافظة معان محمود أخو عميرة وأعضاء المجلس، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني لانا كريشان، و عضو مجلس أمناء جامعه الحسين بن طلال صلفا أبو تايه، وممثلات القطاع النسائي والناشطات في محافظة معان وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.

--( بترا)

س.م/م د/ح أ

26/10/2023 19:02:57