لقاء حواري في معان عن مجالس المحافظات ودور المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 26 تشرين الأول (بترا)- نظم مجلس محافظة معان، اليوم الخميس، لقاء حواريا في مركز الحسين الثقافي عن التحديات التي تواجه مجالس المحافظات ودور المرأة في خدمة الوطن، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار .
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، "إن الأردن قيادةً وشعباً يعد القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة في سياسته الخارجية، وقد أكدت القيادة الهاشمية موقفها الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضافت، "يخوض ملكنا وملكتنا وولي عهدنا غِمار معارك إعلامية مجيدة للدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة، وهي جهود توضيحيه من قبل القيادة الهاشمية مبنية على المصداقية " .
وأكدت النجار، أهمية الوقوف والالتفاف وراء جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
وعن دور المرأة في المجتمع، أكدت النجار، اهتمام القيادة الهاشمية بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات، امتدادا لنهج المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال "طيب الله ثراه" الذي عزز دورها ومكنها من تنشئة وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في بناء الوطن.
وأضافت النجار أن ما حققته المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كان بفضل إرادة وتوجهات ملكية سامية، في المجالات التشريعية والسياسية والتنموية كافة، قائلة إن جلالة الملك أولى جلّ الاهتمام للمرأة، فاستمر بدعمها، لإيمانه بقدرتها على المساهمة بصنع القرارات، ثم تقليدها مختلف الوظائف والمناصب، وبفضل الرعاية الملكية الهاشمية قفزت المرأة الأردنية قفزة نوعية في مجالات الحياة المختلفة.
ونوهت النجار بجهود جلالة الملكة رانيا العبد الله، وجهودها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء جلالتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة ليس في الأردن والوطن العربي وإنما في العالم كله. "كما قامت جلالتها بقيادة جميع مراحل "إنشاء منظمة المرأة العربية" التي سعت للنهوض بواقع المرأة العربية والاستثمار في إمكاناتها وطاقاتها".
ورحّب رئيس مجلس محافظة معان محمود مسيب النعيمات بالحضور، قائلًا "إن ما يحدث في غزة منذ أيام حتى يومنا هذا، يمزق أفئدتنا ويعتصرها ألمًا، فهناك مصائب لا تجدي معها كلمات مواساة؛ إذ إن الأحداث أكبر وأكثر وأبشع من أي عبارات يمكن أن تقال، لهذا وفي هذه اللحظات الفاصلة، نتمسك بحبل الله والاستعانة به سبحانه بأن يعينهم على استيعاب ما يحدث، ويقدرهم على الصبر والاحتساب على أن يتذكروا أن الشهداء لا يضيعون ولا يفنون، بل يختارهم الله أحياء في جناته العلا، وأن الجهاد حق يناله الشرفاء وأن الصبر أعظم جهاد " .
ومن جانبها قالت النائب عائشة الحسنات " نستنكر ما يتعرض له أبناء غزة من حصار وقصف وقتل وتشريد وكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها اليهود ضد أبناء المسلمين العزل من أبناء غزة وفلسطين المحتلة "
وناشدت الحسنات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، بالتدخل لإنقاذ أهل غزة من الدمار والخراب وقصف الأطفال والنساء من قبل الاحتلال الصهيوني.
ومن جهتها، قالت عضو مجلس محافظة معان خوله العثامنة "نثمن دور القيادة الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية منوهة بمواقف جلاله الملك عبد الله الثاني الثابتة تجاه قضية فلسطين، وتأكيده المتواصل على مكانتها الثابتة بوصفها القضية الأولى، وعزم وإصرار المملكة مواصلة العمل للتصدي للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، مؤكدة أن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك هو الأكثر وضوحا وصلابة تجاه القضية الفلسطينية".
وقالت عضو مجلس محافظه معان فاطمة هلالات "تقف القيادة الهاشمية وسط هذا الزخم شامخة قوية مع وعي تام، بأهمية القضية الفلسطينية والعواقب المترتبة على الأحداث الأخيرة من طوفان الأقصى ورد إسرائيل بالعدوان الغاشم عليه الذي لا يؤمن عُقباه".
وأدار اللقاء الذي عقد في مركز الحسين الثقافي في معان، رئيسة اللجنة الإدارية في مجلس محافظة معان الدكتورة بسمه الهباهبة وعضو مجلس محافظه البلقاء الدكتورة ابتسام الديسيت.
وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها، تمكين المرأة في المجالات المختلفة والتحديات التي تواجهها، وسبل تذليل العقبات، كما ناقشن عددا من التحديات التي تواجه مجلس المحافظات
وحضر اللقاء مساعد محافظ معان المتصرف محمود الرفوع، ونائب رئيس مجلس محافظة معان محمود أخو عميرة وأعضاء المجلس، ورئيسة الاتحاد النسائي الأردني لانا كريشان، و عضو مجلس أمناء جامعه الحسين بن طلال صلفا أبو تايه، وممثلات القطاع النسائي والناشطات في محافظة معان وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.
--( بترا)
س.م/م د/ح أ
26/10/2023 19:02:57
MENAFN26102023000117011021ID1107312834
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