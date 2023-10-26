إقليم البترا يعقد لقاءً تشاورياً مع رؤساء السلطة السابقين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 26 تشرين الأول (بترا) - عقدت سلطة إقليم البترا اليوم الخميس لقاءً تشاورياً مع جميع الرؤساء السابقين للسلطة، للاسترشاد برأيهم للمضي قدماً بتطوير إقليم البترا والعملية السياحية والتنموية والخدمات في مدينة البترا، بدعوة من رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات.
وحضر اللقاء الذي تم في مبنى السلطة بحضور مجلس المفوضين،رؤساء السلطة السابقون الدكتور كامل محادين، والدكتور محمد النوافلة، والمهندس محمد أبو الغنم.
وتناول اللقاء محاور رئيسية تمثلت بالتنمية الشاملة العادلة لتجمعات لواء البترا كافة، وتجميلها بما يليق بمكانة مدينة البترا العالمية، ومعالجة التحديات الموجودة في المحمية الأثرية والعشوائيات والمخالفات، والتحديات الأخرى الموجودة بالمنطقة في مختلف المجالات، في مقدمتها البنية التحتية.
وقال البريزات إن هدف هذا اللقاء التشاوري هو الاطلاع على خبرات وتجارب رؤساء السلطة السابقين في إدارة المنطقة والموقع الأثري وتبادل للخبرات في إدارة البترا، مشيراً إلى أن البناء المؤسسي يجب أن يكون متراكماً للتحرك نحو الأمام والنهوض بالسلطة على أحسن وجه.
وأضاف البريزات خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للسلطة هو تنمية وتطوير المنطقة ومعالجة مشاكلها التنموية والسياحية والبنية التحتية وفق خطط مدروسة يتم العمل على إعدادها والمحافظة على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي، والحد من المخالفات الموجودة فيه.
وأشاد الدكتور كامل محادين بالبداية التي بدأ بها مجلس المفوضين من خلال عقد اللقاءات والمشاورات مع مختلف الجهات من ضمنها دعوة الرؤساء السابقين، مضيفاً أن البترا تعتبر وجهة عالمية وتستحق مزيد من العمل والجهد والإخلاص من أجل الحفاظ عليها واستدامتها.
وقال الدكتور محمد النوافلة، إن العمل التشاركي والتشاوري يسهم برفع مستوى المؤسسة والنهوض بها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من العمل في المجالات كافة، خصوصاً السياحية والتنموية.
وأشار المهندس محمد أبو الغنم إلى أن السلطة تقوم بمهام وزارات عدة مجتمعة، مما يعني أن لديها عمل كبير يجب القيام به بشكل يومي كما يجب الخروج بأفكار إبداعية وريادية من خارج الصندوق للنهوض بالموقع الأثري واللواء.
ويأتي اللقاء استكمالاً للقاءات التي تم عقدها مع الرؤساء السابقين المهندس شحادة أبو هديب والدكتور سليمان الفرجات، ولقاءات أخرى مع مؤسسات مثل اليونيسكو والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وجهات لها علاقة بالعملية السياحية والتنموية في البترا، مثل الجمعيات التعاونية في اللواء ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية. وسيكمل المجلس مشاوراته مع الرؤساء الذين لم يتمكنوا من حضور اللقاء في الأيام القليلة المقبلة.
--(بترا)
دط/م د/ح أ
26/10/2023 18:59:52
MENAFN26102023000117011021ID1107312833
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