إقليم البترا يعقد لقاءً تشاورياً مع رؤساء السلطة السابقين

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البترا 26 تشرين الأول (بترا) - عقدت سلطة إقليم البترا اليوم الخميس لقاءً تشاورياً مع جميع الرؤساء السابقين للسلطة، للاسترشاد برأيهم للمضي قدماً بتطوير إقليم البترا والعملية السياحية والتنموية والخدمات في مدينة البترا، بدعوة من رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات.

وحضر اللقاء الذي تم في مبنى السلطة بحضور مجلس المفوضين،رؤساء السلطة السابقون الدكتور كامل محادين، والدكتور محمد النوافلة، والمهندس محمد أبو الغنم.

وتناول اللقاء محاور رئيسية تمثلت بالتنمية الشاملة العادلة لتجمعات لواء البترا كافة، وتجميلها بما يليق بمكانة مدينة البترا العالمية، ومعالجة التحديات الموجودة في المحمية الأثرية والعشوائيات والمخالفات، والتحديات الأخرى الموجودة بالمنطقة في مختلف المجالات، في مقدمتها البنية التحتية.

وقال البريزات إن هدف هذا اللقاء التشاوري هو الاطلاع على خبرات وتجارب رؤساء السلطة السابقين في إدارة المنطقة والموقع الأثري وتبادل للخبرات في إدارة البترا، مشيراً إلى أن البناء المؤسسي يجب أن يكون متراكماً للتحرك نحو الأمام والنهوض بالسلطة على أحسن وجه.

وأضاف البريزات خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للسلطة هو تنمية وتطوير المنطقة ومعالجة مشاكلها التنموية والسياحية والبنية التحتية وفق خطط مدروسة يتم العمل على إعدادها والمحافظة على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي، والحد من المخالفات الموجودة فيه.

وأشاد الدكتور كامل محادين بالبداية التي بدأ بها مجلس المفوضين من خلال عقد اللقاءات والمشاورات مع مختلف الجهات من ضمنها دعوة الرؤساء السابقين، مضيفاً أن البترا تعتبر وجهة عالمية وتستحق مزيد من العمل والجهد والإخلاص من أجل الحفاظ عليها واستدامتها.

وقال الدكتور محمد النوافلة، إن العمل التشاركي والتشاوري يسهم برفع مستوى المؤسسة والنهوض بها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج إلى المزيد من العمل في المجالات كافة، خصوصاً السياحية والتنموية.

وأشار المهندس محمد أبو الغنم إلى أن السلطة تقوم بمهام وزارات عدة مجتمعة، مما يعني أن لديها عمل كبير يجب القيام به بشكل يومي كما يجب الخروج بأفكار إبداعية وريادية من خارج الصندوق للنهوض بالموقع الأثري واللواء.

ويأتي اللقاء استكمالاً للقاءات التي تم عقدها مع الرؤساء السابقين المهندس شحادة أبو هديب والدكتور سليمان الفرجات، ولقاءات أخرى مع مؤسسات مثل اليونيسكو والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وجهات لها علاقة بالعملية السياحية والتنموية في البترا، مثل الجمعيات التعاونية في اللواء ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية. وسيكمل المجلس مشاوراته مع الرؤساء الذين لم يتمكنوا من حضور اللقاء في الأيام القليلة المقبلة.

--(بترا)

دط/م د/ح أ

26/10/2023 18:59:52