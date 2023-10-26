11 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في رفح

11 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في رفح
التاريخ
10/26/2023 2:47:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد أحد عشر فلسطينيا وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الشهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة برفح جنوب القطاع.
--(بترا)
أ ش/م د/اح
26/10/2023 18:11:21
MENAFN26102023000117011021ID1107312831
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