11 شهيدًا بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في رفح

غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد أحد عشر فلسطينيا وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن الشهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة برفح جنوب القطاع. --(بترا) أ ش/م د/اح 26/10/2023 18:11:21

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