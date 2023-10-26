ورشة تعريفية في الكرك عن مشروع برنامج نزاهة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 26 تشرين الاول (بترا) – نظم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية / مركز الأميرة بسمة في الكرك، اليوم الخميس، ورشة توعوية حول برنامج نزاهة لتعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث مدير المركز علي الصعوب عن خطط وبرامج المركز التدريبية والتوعوية لمؤسسات المجتمع المدني ومراحل تنفيذ البرامج، بهدف تعزيز ودمج أفضل ممارسات الحكم الرشيد، وتفعيل قيم الحكومات في إجراءات البلديات لتحقيق الحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات أعضاء المجالس البلدية.
وتناولت مديرة المشروع، تهاني الحباشنة، مفهوم البرنامج ومحاور العمل المستقبلية، ومراحل تنفيذه ومراحل بناء الشراكات المؤسسية وابرز ممارسات الحكم الرشيد ومعاييره، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية وتعزيز النزاهة للمساهمة بتحسين أداء القطاع العام واستجابته لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى اختيار بلدية الكرك الكبرى أولى بلديات المحافظة في هذا البرنامج من خلال مشروع "تعزيز ودمج أفضل ممارسات الحكم الرشيد وتفعيل قيم الحكومات الشفافة في إجراءات البلديات"، لافتة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 12 شهرًا، من خلال العمل التشاركي مع أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، بالإضافة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والقيادات المحلية في المحافظة.
يشار إلى أن برنامج نزاهة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وينفذه مركز الحياة - راصد الأردن ومركز الأميرة بسمة للتنمية في الكرك.
--(بترا)
ع ج/م د/
26/10/2023 18:04:21
MENAFN26102023000117011021ID1107312830
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