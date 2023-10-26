ورشة تعريفية في الكرك عن مشروع برنامج نزاهة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 26 تشرين الاول (بترا) – نظم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية / مركز الأميرة بسمة في الكرك، اليوم الخميس، ورشة توعوية حول برنامج نزاهة لتعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث مدير المركز علي الصعوب عن خطط وبرامج المركز التدريبية والتوعوية لمؤسسات المجتمع المدني ومراحل تنفيذ البرامج، بهدف تعزيز ودمج أفضل ممارسات الحكم الرشيد، وتفعيل قيم الحكومات في إجراءات البلديات لتحقيق الحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات أعضاء المجالس البلدية.

وتناولت مديرة المشروع، تهاني الحباشنة، مفهوم البرنامج ومحاور العمل المستقبلية، ومراحل تنفيذه ومراحل بناء الشراكات المؤسسية وابرز ممارسات الحكم الرشيد ومعاييره، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المساءلة المجتمعية وتعزيز النزاهة للمساهمة بتحسين أداء القطاع العام واستجابته لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت إلى اختيار بلدية الكرك الكبرى أولى بلديات المحافظة في هذا البرنامج من خلال مشروع "تعزيز ودمج أفضل ممارسات الحكم الرشيد وتفعيل قيم الحكومات الشفافة في إجراءات البلديات"، لافتة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 12 شهرًا، من خلال العمل التشاركي مع أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، بالإضافة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني والقيادات المحلية في المحافظة.

يشار إلى أن برنامج نزاهة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وينفذه مركز الحياة - راصد الأردن ومركز الأميرة بسمة للتنمية في الكرك.

--(بترا)

ع ج/م د/

26/10/2023 18:04:21