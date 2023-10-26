ابوغزالة للتقنية تفوز بعضوية القائمة الذهبية للمناطق الحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- فازت شركة طلال ابوغزالة للتقنية، بجائزة عضوية القائمة الذهبية للمناطق الحرة الأردنية لعام 2023، وذلك في المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي.
وبحسب بيان المجموعة اليوم الخميس، جاء اختيار الشركة بعد التقييم من لجنة تقييم وتحكيم مختصة تضم 7 أعضاء برئاسة المدير العام وعضوية 4 من كبار موظفي شركة المناطق الحرة، ممن يشغلون وظائف قيادية، وتحقيق جميع معايير وشروط عضوية القائمة الذهبية المعتمدة.
وتضمنت معايير التقييم حركة التجارة، وحجم رأس المال الثابت، والمظهر العام للمنشأة بما فيها المساحات الخضراء التي تسهم في تحسين بيئة المنطقة الحرة، والمسؤولية المجتمعية والنشاطات التي تقدمها لخدمة المجتمع، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما فيها عدم وجود مخالفات جمركية، ونظافة البيئة ودفع الأجور في وقتها المحدد، والالتزام بمتطلبات وشروط السلامة العامة، وحجم الصناعات التصديرية وتجارة الترانزيت، واستخدام المستثمر للأساليب الإدارية الحديثة والمراقبة الإلكترونية لضبط المخزون.
وتأسست شركة طلال ابوغزالة للتقنية عام 2019 كشركة متخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة ومستلزماتها في مصنعها الأول في الصين، كما افتتحت لاحقا ثلاثة فروع أخرى للمصنع في مصر ولبنان والأردن الذي افتتح في تشرين الثاني من العام 2021.
يشار الى ان جائزة القائمة الذهبية، تهدف إلى الاعتراف بالأداء المتميز على مستوى الشركات والأفراد في مختلف المجالات الاستثمارية في المناطق الحرة، وتسليط الضوء على مساهمات المستثمرين وأصحاب المشاريع المتميزين بشكل إيجابي في المناطق الحرة العامة، وتحفيز وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة.
--(بترا)
م م/ ف م
26/10/2023 18:02:41
MENAFN26102023000117011021ID1107312829
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