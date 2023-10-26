ابوغزالة للتقنية تفوز بعضوية القائمة الذهبية للمناطق الحرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- فازت شركة طلال ابوغزالة للتقنية، بجائزة عضوية القائمة الذهبية للمناطق الحرة الأردنية لعام 2023، وذلك في المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي.

وبحسب بيان المجموعة اليوم الخميس، جاء اختيار الشركة بعد التقييم من لجنة تقييم وتحكيم مختصة تضم 7 أعضاء برئاسة المدير العام وعضوية 4 من كبار موظفي شركة المناطق الحرة، ممن يشغلون وظائف قيادية، وتحقيق جميع معايير وشروط عضوية القائمة الذهبية المعتمدة.

وتضمنت معايير التقييم حركة التجارة، وحجم رأس المال الثابت، والمظهر العام للمنشأة بما فيها المساحات الخضراء التي تسهم في تحسين بيئة المنطقة الحرة، والمسؤولية المجتمعية والنشاطات التي تقدمها لخدمة المجتمع، ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات بما فيها عدم وجود مخالفات جمركية، ونظافة البيئة ودفع الأجور في وقتها المحدد، والالتزام بمتطلبات وشروط السلامة العامة، وحجم الصناعات التصديرية وتجارة الترانزيت، واستخدام المستثمر للأساليب الإدارية الحديثة والمراقبة الإلكترونية لضبط المخزون.

وتأسست شركة طلال ابوغزالة للتقنية عام 2019 كشركة متخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة ومستلزماتها في مصنعها الأول في الصين، كما افتتحت لاحقا ثلاثة فروع أخرى للمصنع في مصر ولبنان والأردن الذي افتتح في تشرين الثاني من العام 2021.

يشار الى ان جائزة القائمة الذهبية، تهدف إلى الاعتراف بالأداء المتميز على مستوى الشركات والأفراد في مختلف المجالات الاستثمارية في المناطق الحرة، وتسليط الضوء على مساهمات المستثمرين وأصحاب المشاريع المتميزين بشكل إيجابي في المناطق الحرة العامة، وتحفيز وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة.

--(بترا)

م م/ ف م

26/10/2023 18:02:41