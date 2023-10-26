ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع، وتعبئة صهاريج مخالفة.

وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسة في زي، لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وبرك زراعية، وجرى إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ، فيما تم ضبط اعتداءات في منطقة الصبيحي لتزويد مزارع بطريقة مخالفة، وتم إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت السلطة أن الفرق التفتيشية تقوم بحملات متواصلة لرصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت علاقته بمثل هذه المخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية، وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.

وناشدت الوزارة الجميع، إلى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الإعتداء عليها، على أرقام مراكزها المجانية.

--(بترا)

ي ع/ ف م

26/10/2023 18:00:32