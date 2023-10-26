ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اعتداءات جديدة على الخطوط الرئيسة في مناطق زي والصبيحي بمحافظة البلقاء / السلط، تسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد مزارع، وتعبئة صهاريج مخالفة.
وقالت السلطة في بيان اليوم الخميس، إنه تم ضبط اعتداءات على خطوط رئيسة في زي، لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج وبرك زراعية، وجرى إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ، فيما تم ضبط اعتداءات في منطقة الصبيحي لتزويد مزارع بطريقة مخالفة، وتم إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت السلطة أن الفرق التفتيشية تقوم بحملات متواصلة لرصد أي اعتداء والبحث عن كل من يثبت علاقته بمثل هذه المخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية، وتؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق.
وناشدت الوزارة الجميع، إلى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط أو محاولة الإعتداء عليها، على أرقام مراكزها المجانية.
--(بترا)
ي ع/ ف م
26/10/2023 18:00:32
MENAFN26102023000117011021ID1107312828
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