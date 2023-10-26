الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين أكثر أهمية من أي وقت مضى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا) -أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس أن حل الدولتين "أكثر أهمية من أي وقت مضى" في ظل "الحرب الانتقامية" التي تشنّها إسرائيل على غزة.
وقال في بيان صحفي أجراه في لاهاي ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية(AFP)، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة، ووصفها بأنها "حرب انتقامية"، مضيفا "علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وجاءت تصريحات المالكي بعدما اجتمع الأربعاء مع مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة الآلاف.
--(بترا)
رصد/ي ف/ ف م
26/10/2023 17:58:53
MENAFN26102023000117011021ID1107312826
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