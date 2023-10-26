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الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين أكثر أهمية من أي وقت مضى

10/26/2023 2:47:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) -أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس أن حل الدولتين "أكثر أهمية من أي وقت مضى" في ظل "الحرب الانتقامية" التي تشنّها إسرائيل على غزة.
وقال في بيان صحفي أجراه في لاهاي ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية(AFP)، إن الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة، ووصفها بأنها "حرب انتقامية"، مضيفا "علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
وجاءت تصريحات المالكي بعدما اجتمع الأربعاء مع مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم المدعي العام كريم خان في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة الآلاف.
--(بترا)
رصد/ي ف/ ف م
26/10/2023 17:58:53

MENAFN26102023000117011021ID1107312826

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