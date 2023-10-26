اتحاد الكرة يصدر إعفاءات مالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) - أصدر اتحاد كرة القدم قرارات وإعفاءات مالية وإدارية انطلاقاً من حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء المترتبة على أركان منظومة كرة القدم.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، اليوم الخميس، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، اتخذت عدة قرارات وإعفاءات مالية وإدارية.

وراعت القرارات، إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية، ضمن فترات محددة، لتشمل الأندية بمختلف درجاتها والأكاديميات المرخصة والأندية النسوية، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.

--(بترا)

خ خ/م د

26/10/2023 17:57:56