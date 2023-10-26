Saturday, 28 October 2023 12:43 GMT

اتحاد الكرة يصدر إعفاءات مالية

10/26/2023 2:47:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) - أصدر اتحاد كرة القدم قرارات وإعفاءات مالية وإدارية انطلاقاً من حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء المترتبة على أركان منظومة كرة القدم.
وقال اتحاد الكرة، في بيان، اليوم الخميس، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، اتخذت عدة قرارات وإعفاءات مالية وإدارية.
وراعت القرارات، إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية، ضمن فترات محددة، لتشمل الأندية بمختلف درجاتها والأكاديميات المرخصة والأندية النسوية، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.
--(بترا)
خ خ/م د
26/10/2023 17:57:56

MENAFN26102023000117011021ID1107312825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث