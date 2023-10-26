اتحاد الكرة يصدر إعفاءات مالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا) - أصدر اتحاد كرة القدم قرارات وإعفاءات مالية وإدارية انطلاقاً من حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء المترتبة على أركان منظومة كرة القدم.
وقال اتحاد الكرة، في بيان، اليوم الخميس، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، اتخذت عدة قرارات وإعفاءات مالية وإدارية.
وراعت القرارات، إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية، ضمن فترات محددة، لتشمل الأندية بمختلف درجاتها والأكاديميات المرخصة والأندية النسوية، واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.
--(بترا)
خ خ/م د
26/10/2023 17:57:56
MENAFN26102023000117011021ID1107312825
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