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الملاكم الحديدي يضمن الفوز بميدالية في بطولة آسيا للشباب والناشئين

10/26/2023 2:47:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) - فاز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي، اليوم الخميس، على ملاكم منتخب تايلند، ضمن منافسات دور الأربعة في وزن 63.5 كغم في إطار منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازاخستان.
وبهذا الفوز، ضمن الحديدي الفوز بميدالية في البطولة بانتظار نتيجة مباراته المقبلة لمعرفة لون الميدالية.
كما خسر في الدور ذاته، لاعب المنتخب الوطني قيس عشيش أمام لاعب منتخب الصين تايبيه، بإيقاف الحكم للقاء بسبب الإصابة.
--(بترا)
خ خ/م د/
26/10/2023 17:54:18

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