الملاكم الحديدي يضمن الفوز بميدالية في بطولة آسيا للشباب والناشئين

الملاكم الحديدي يضمن الفوز بميدالية في بطولة آسيا للشباب والناشئين
التاريخ
10/26/2023 2:47:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا) - فاز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عمر الحديدي، اليوم الخميس، على ملاكم منتخب تايلند، ضمن منافسات دور الأربعة في وزن 63.5 كغم في إطار منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين المقامة حاليا في كازاخستان.
وبهذا الفوز، ضمن الحديدي الفوز بميدالية في البطولة بانتظار نتيجة مباراته المقبلة لمعرفة لون الميدالية.
كما خسر في الدور ذاته، لاعب المنتخب الوطني قيس عشيش أمام لاعب منتخب الصين تايبيه، بإيقاف الحكم للقاء بسبب الإصابة.
--(بترا)
خ خ/م د/
26/10/2023 17:54:18
MENAFN26102023000117011021ID1107312823
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