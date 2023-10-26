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الجامعة العربية: رفض قوى دولية الهدنة بغزة يضع علامة استفهام كبيرة حول وظيفة مجلس الأمن

10/26/2023 2:47:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


القاهرة 26 تشرين الأول (بترا)- قالت الجامعة العربية إن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمّى حق الدفاع عن النفس، مُضيفة على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط أن هذا الموقف، فضلاً عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم بتصعيد الصراع وربما توسيع رقعته.
وأعربت الجامعة في بيان اليوم الخميس عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة.
وأوضح أبوالغيط، أن هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافه للمدنيين.
وطالب ابو الغيط الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآسٍ وكوارث، بمراجعة مواقفها والتبصر بعواقب هذه السياسة الخطيرة التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.
وأشار الى الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار تشير الى السبب الرئيس وراء الفشل في تبني القرارين.
--(بترا)
ن ا/م د/اح
26/10/2023 17:53:48

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