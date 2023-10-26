الجامعة العربية: رفض قوى دولية الهدنة بغزة يضع علامة استفهام كبيرة حول وظيفة مجلس الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشرين الأول (بترا)- قالت الجامعة العربية إن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتُصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مُسمّى حق الدفاع عن النفس، مُضيفة على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط أن هذا الموقف، فضلاً عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم بتصعيد الصراع وربما توسيع رقعته.
وأعربت الجامعة في بيان اليوم الخميس عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة.
وأوضح أبوالغيط، أن هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافه للمدنيين.
وطالب ابو الغيط الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآسٍ وكوارث، بمراجعة مواقفها والتبصر بعواقب هذه السياسة الخطيرة التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.
وأشار الى الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار تشير الى السبب الرئيس وراء الفشل في تبني القرارين.
--(بترا)
ن ا/م د/اح
26/10/2023 17:53:48
MENAFN26102023000117011021ID1107312821
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