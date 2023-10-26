انطلاق مهرجان الرمان الخامس عشر بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 26 تشرين الأول (بترا)- انطلقت في محافظة إربد اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الخامس عشر الذي تنظمه مديرية زراعة إربد، بالتعاون مع اتحاد المزارعين في محافظة إربد.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم وعدد من نواب وأعضاء مجلس المحافظة وممثلي المنظمات والقطاعات الزراعية والمشاركين، إن الوزارة ما تزال تنفذ العديد من الأنشطة الرسمية لخدمة ودعم القطاع الزراعي والمزارعين، ومستمرة على هذا النهج تحقيقاً وتأكيداً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، ممثلاً في تحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص.
وأشار إلى أن الاستثمارات بدأت تتحقق على أرض الواقع للنهوض بالاقتصاد الوطني واستكمال متطلبات الخطة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي نالت إستحسان الجميع دولياً ومحليا.
وأكد الحنيفات أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الخامس عشر في محافظة إربد يعد من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم في أنحاء المملكة كافة، ويشكل نافذة تسويقية لمزارعي الرمان والجمعيات والاسر المنتجة، ولا سيما أن المهرجان لهذا العام يمتاز بمشاركة كبيرة من السيدات الريفيات المنتجات بنسبة 65 %، ما يؤكد دور المرأة الريفية في عمليات التطوير والتصنيع والتسويق للمنتجات المحلية.
وأضاف أننا نسعى دائماً للوقوف مع المنتج المحلي في ضبط عملية الاستيراد وتشجيع تسويق المنتج المحلي بشكل مستمر دون تدخل الوسطاء، مبينا أن نسبة الإنجاز اليوم في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية الذي سيخدم المزارعين في المنطقة الشمالية وبحسب المواسم الزراعية تجاوزت 60%.
كما أعلن حنيفات أن المهرجان القادم سيقام على أرض المعرض الدائم، وهذا يترجم تحقيق الأمن الغذائي ومسار التصنيع الغذائي للأسر المنتجة والجمعيات، وبالتالي تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويقلل بشكل مباشر من مستويات الفقر والبطالة في المحافظة.
من جانبه، أكد مدير زراعة إربد الدكتور عبدالحافظ أبوعرابي خلال كلمة ألقاها، التزام المديرية بمسار التطوير للقطاع والمنبثقه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأثرها اليوم في النهوض بالقطاع الزراعي، مبينا أن للمهرجان هذا العام مسارات وخطة عمل تستهدف الأسر المنتجة والجمعيات جميعا مع التركيز على تنوع المعروض للجمعيات المختصة والصناعات الغذائية، وتوفير المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع، مثمنا دور الشركاء والداعمين للمهرجان على التعاون والتشاركية مع القطاعات كافة.
وعلى هامش المهرجان، افتتح الحنيفات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها مديرية زراعة محافظة إربد بالتزامن مع المهرجان.
ولفت الحنيفات إلى أهمية هذه الحملة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الهجمة الظالمة التي يتعرضون لها اليوم، وضرورة وقوفنا جميعا إلى جانبهم ومساندتهم في صمودهم أمام العدو الصهيوني.
وتضمن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام في ساحة أربيلا مول على عرض لثمار الرمان ومنتجاته المختلفة، وجميع منتجات المرأة الريفية الإنتاجية من مأكولات ومطابخ إنتاجية وحرف يدوية والإكسسوارات التقليدية والعسل.
ويشارك في المهرجان 300 من المزارعين والسيدات و 60 جمعية تعاونية.
--(بترا)
ع ع/ف ج
26/10/2023 17:49:32
MENAFN26102023000117011021ID1107312820
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