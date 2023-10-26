انطلاق مهرجان الرمان الخامس عشر بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 تشرين الأول (بترا)- انطلقت في محافظة إربد اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الخامس عشر الذي تنظمه مديرية زراعة إربد، بالتعاون مع اتحاد المزارعين في محافظة إربد.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم وعدد من نواب وأعضاء مجلس المحافظة وممثلي المنظمات والقطاعات الزراعية والمشاركين، إن الوزارة ما تزال تنفذ العديد من الأنشطة الرسمية لخدمة ودعم القطاع الزراعي والمزارعين، ومستمرة على هذا النهج تحقيقاً وتأكيداً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، ممثلاً في تحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص.

وأشار إلى أن الاستثمارات بدأت تتحقق على أرض الواقع للنهوض بالاقتصاد الوطني واستكمال متطلبات الخطة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي نالت إستحسان الجميع دولياً ومحليا.

وأكد الحنيفات أن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي الخامس عشر في محافظة إربد يعد من أهم المهرجانات الزراعية التي تنظم في أنحاء المملكة كافة، ويشكل نافذة تسويقية لمزارعي الرمان والجمعيات والاسر المنتجة، ولا سيما أن المهرجان لهذا العام يمتاز بمشاركة كبيرة من السيدات الريفيات المنتجات بنسبة 65 %، ما يؤكد دور المرأة الريفية في عمليات التطوير والتصنيع والتسويق للمنتجات المحلية.

وأضاف أننا نسعى دائماً للوقوف مع المنتج المحلي في ضبط عملية الاستيراد وتشجيع تسويق المنتج المحلي بشكل مستمر دون تدخل الوسطاء، مبينا أن نسبة الإنجاز اليوم في المعرض الدائم للمنتجات الزراعية الذي سيخدم المزارعين في المنطقة الشمالية وبحسب المواسم الزراعية تجاوزت 60%.

كما أعلن حنيفات أن المهرجان القادم سيقام على أرض المعرض الدائم، وهذا يترجم تحقيق الأمن الغذائي ومسار التصنيع الغذائي للأسر المنتجة والجمعيات، وبالتالي تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويقلل بشكل مباشر من مستويات الفقر والبطالة في المحافظة.

من جانبه، أكد مدير زراعة إربد الدكتور عبدالحافظ أبوعرابي خلال كلمة ألقاها، التزام المديرية بمسار التطوير للقطاع والمنبثقه عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأثرها اليوم في النهوض بالقطاع الزراعي، مبينا أن للمهرجان هذا العام مسارات وخطة عمل تستهدف الأسر المنتجة والجمعيات جميعا مع التركيز على تنوع المعروض للجمعيات المختصة والصناعات الغذائية، وتوفير المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع، مثمنا دور الشركاء والداعمين للمهرجان على التعاون والتشاركية مع القطاعات كافة.

وعلى هامش المهرجان، افتتح الحنيفات حملة التبرع بالدم التي أطلقتها مديرية زراعة محافظة إربد بالتزامن مع المهرجان.

ولفت الحنيفات إلى أهمية هذه الحملة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الهجمة الظالمة التي يتعرضون لها اليوم، وضرورة وقوفنا جميعا إلى جانبهم ومساندتهم في صمودهم أمام العدو الصهيوني.

وتضمن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام في ساحة أربيلا مول على عرض لثمار الرمان ومنتجاته المختلفة، وجميع منتجات المرأة الريفية الإنتاجية من مأكولات ومطابخ إنتاجية وحرف يدوية والإكسسوارات التقليدية والعسل.

ويشارك في المهرجان 300 من المزارعين والسيدات و 60 جمعية تعاونية.

--(بترا)

ع ع/ف ج

26/10/2023 17:49:32