استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 تشرين الأول (بترا) - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطفل أسيد حمدي حميدات (17 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال، ونقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي برام الله، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.
وباستشهاد الطفل حميدات ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيدا، بينهم 105 استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م ف/م د/اح
26/10/2023 17:45:54
MENAFN26102023000117011021ID1107312819
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