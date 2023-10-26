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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

10/26/2023 2:47:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الأول (بترا) - استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطفل أسيد حمدي حميدات (17 عاما) أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال، ونقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي برام الله، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.
وباستشهاد الطفل حميدات ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيدا، بينهم 105 استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
م ف/م د/اح
26/10/2023 17:45:54

MENAFN26102023000117011021ID1107312819

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