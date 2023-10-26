ملتقى إعلامي لمواجهة الرواية الزائفة عن حرب غزة بالجامعة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشرين الأول (بترا)- عقد قادة الإعلام العربي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الخميس، ملتقى تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة".
وتضمنت الجلسة الرئيسية التي شارك فيها عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري، في محورها الأول هيمنة الرواية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، وتناول الثاني حجب المحتوى العربي والأجنبي الداعم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ناقش المحور الثالث سبل التحرك الإعلامي العربي لدحض هذه الرواية وكشف الحقائق للرأي العام العالمي.
يشار إلى أن الملتقى عقد بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع هيئة الملتقى الإعلامي العربي.
--(بترا)
ن ا/م د/اح
26/10/2023 17:43:24
MENAFN26102023000117011021ID1107312818
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