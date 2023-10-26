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ملتقى إعلامي لمواجهة الرواية الزائفة عن حرب غزة بالجامعة العربية

10/26/2023 2:47:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 26 تشرين الأول (بترا)- عقد قادة الإعلام العربي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الخميس، ملتقى تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة".
وتضمنت الجلسة الرئيسية التي شارك فيها عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري، في محورها الأول هيمنة الرواية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، وتناول الثاني حجب المحتوى العربي والأجنبي الداعم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ناقش المحور الثالث سبل التحرك الإعلامي العربي لدحض هذه الرواية وكشف الحقائق للرأي العام العالمي.
يشار إلى أن الملتقى عقد بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع هيئة الملتقى الإعلامي العربي.
--(بترا)
ن ا/م د/اح
26/10/2023 17:43:24

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