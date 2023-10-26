البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تجسيد لشريعة الغاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشرين الاول (بترا)- طالب البرلمان العربي الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نداء عاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في كلمة أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أنجولا، إن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل، ويفرض شريعة الغاب، ويكتب شهادة وفاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحتمية إنهاء الاحتلال بجميع صوره.
واكد العسومي أن ما تشهده المنطقة يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قضية صاحب الحق لن تموت أبداً، ولن تجدي معها آلة الحرب والقتل والتدمير والتهجير والإبادة، كما يثبت مجدداً أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يظل مرهوناً بضمان حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
ن ا/اح
26/10/2023 17:40:05
MENAFN26102023000117011021ID1107312817
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