البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال تجسيد لشريعة الغاب

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 تشرين الاول (بترا)- طالب البرلمان العربي الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نداء عاجل للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار الجائر عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبيها كمجرمي حرب.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في كلمة أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أنجولا، إن تجاهل المجتمع الدولي للجرائم والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول لها بشكل أعمى، يدفع إلى دمار المنطقة بالكامل، ويفرض شريعة الغاب، ويكتب شهادة وفاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحتمية إنهاء الاحتلال بجميع صوره.

واكد العسومي أن ما تشهده المنطقة يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قضية صاحب الحق لن تموت أبداً، ولن تجدي معها آلة الحرب والقتل والتدمير والتهجير والإبادة، كما يثبت مجدداً أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يظل مرهوناً بضمان حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

--(بترا)

ن ا/اح

26/10/2023 17:40:05