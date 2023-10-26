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بلدية غزة تحذر من تداعيات تكدس آلاف أطنان النفايات

10/26/2023 2:47:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 26 تشرين الأول (بترا) امجد الشوا- أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، أن تكدس كميات كبيرة من النفايات في المدينة وفي مكبات مؤقتة سيتسبب بكارثة صحية وبيئية خطيرة، بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل الذي يحول دون تمكن طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن حجم النفايات المتراكمة بلغ نحو 16 ألف طن تم تجميعها في أرض سوق فراس ومحطة اليرموك، وهناك مناطق لم يتم جمع النفايات منها بسبب صعوبة وخطورة الوصول إليها بسبب العدوان الإسرائيلي.
وبينت اللجنة أنه تم جمع نحو 50 % من النفايات المتكدسة في الشوارع، وتعمل البلدية بطاقة تقترب للنصف بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 19 يوماً، تسبب بأزمات كبيرة وحادة في مختلف الخدمات الأساسية بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتضرر العديد من مرافق المياه والصرف الصحي.
--(بترا)
ا ش / ف م/اح
26/10/2023 16:53:39

MENAFN26102023000117011021ID1107312815

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