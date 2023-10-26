وزير التربية يفتتح مدارس في مدينة العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 26 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، استمرار الوزارة بخطتها الرامية إلى تفاعل المدارس مع مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وتنفيذ مضامينها لينعكس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.
وأشار محافظة خلال افتتاحه مدارس في مدينة العقبة ولقائه أبناء المجتمع المحلي في قاعة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، إلى توجه الوزارة للتوسع ودعم التعليم المهني خاصة في العقبة، حيث يشمل التعليم المهني العديد من التخصصات من أبرزها الفندقة والسياحة والتعليم الهندسي.
ولفت إلى إيلاء جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما خاصا بمسار التعليم المهني، مبينًا أن الوزارة تسعى وضمن استراتيجيتها التطويرية الى رفع نسبة التعليم المهني لتصل إلى 25 بالمئة.
وتفقد الوزير محافظة عددا من المدارس بحضور مدير إدارة اللوازم والتزويد محمد العلوان ومدير إدارة الأبنية والمشاريع المهندس عصام أبو أحمده، استهلها بمشاركة طالبات مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.
وافتتح محافظة مدارس الأردن الثانوية للبنين، والأردن الثانوية للبنات، والأردن الأساسية المختلطة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو ومدير التربية والتعليم عبد الوهاب الحجاج ورئيس مجلس التطوير التربوي الدكتور خالد الذنيبات.
وأوعز محافظة تسخير الإمكانات كافة لتحسين وتذليل أي صعوبات في مشاغل التخصص المهني الجديد، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس، مبديًا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني، كما اطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، كاشفا عن استحداث وتوسعة 12 مدرسة في محافظة العقبة بقيمة 7 ملايين دينار.
بدوره أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو تخصيص 2,6 مليون دينار لدعم المشاريع التربوية في محافظة العقبة، مبينًا أن مجلس المحافظة يعمل مع مختلف الجهات لربط مدارس العقبة بالطاقة الشمسية للوصول لبيئة تربوية مناسبة للطلبة.
--(بترا)
ا م/م د/ اح
26/10/2023 16:49:05
MENAFN26102023000117011021ID1107312814
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