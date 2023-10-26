وزير التربية يفتتح مدارس في مدينة العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 26 تشرين الأول (بترا) امين المعايطة- أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، استمرار الوزارة بخطتها الرامية إلى تفاعل المدارس مع مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وتنفيذ مضامينها لينعكس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.

وأشار محافظة خلال افتتاحه مدارس في مدينة العقبة ولقائه أبناء المجتمع المحلي في قاعة مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، إلى توجه الوزارة للتوسع ودعم التعليم المهني خاصة في العقبة، حيث يشمل التعليم المهني العديد من التخصصات من أبرزها الفندقة والسياحة والتعليم الهندسي.

ولفت إلى إيلاء جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماما خاصا بمسار التعليم المهني، مبينًا أن الوزارة تسعى وضمن استراتيجيتها التطويرية الى رفع نسبة التعليم المهني لتصل إلى 25 بالمئة.

وتفقد الوزير محافظة عددا من المدارس بحضور مدير إدارة اللوازم والتزويد محمد العلوان ومدير إدارة الأبنية والمشاريع المهندس عصام أبو أحمده، استهلها بمشاركة طالبات مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم.

وافتتح محافظة مدارس الأردن الثانوية للبنين، والأردن الثانوية للبنات، والأردن الأساسية المختلطة، بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو ومدير التربية والتعليم عبد الوهاب الحجاج ورئيس مجلس التطوير التربوي الدكتور خالد الذنيبات.

وأوعز محافظة تسخير الإمكانات كافة لتحسين وتذليل أي صعوبات في مشاغل التخصص المهني الجديد، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس، مبديًا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني، كما اطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، كاشفا عن استحداث وتوسعة 12 مدرسة في محافظة العقبة بقيمة 7 ملايين دينار.

بدوره أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو تخصيص 2,6 مليون دينار لدعم المشاريع التربوية في محافظة العقبة، مبينًا أن مجلس المحافظة يعمل مع مختلف الجهات لربط مدارس العقبة بالطاقة الشمسية للوصول لبيئة تربوية مناسبة للطلبة.

--(بترا)

ا م/م د/ اح

26/10/2023 16:49:05